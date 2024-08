Crossfit: consejos para retomarlo después de vacaciones

Las vacaciones de verano son ese momento del año donde las personas disfrutan de tiempo con su familia y/o amigos, en la playa, comiendo y, generalmente, sin pensar en hacer ejercicio de ningún tipo. La rutina de trabajo, casa y deporte es demasiado pesada como para mantenerla en verano, ¿verdad? Pero, con la llegada de septiembre los gimnasios y los box de Crossfit vuelven a llenarse de aquellos que se fueron por vacaciones.... pero, ¿se puede volver con la misma intensidad? No, de hecho, a la hora de afrontar la vuelta al gimnasio o al box es importante tener en cuenta algunos puntos para no terminar lesionado.

Es evidente que tras un tiempo sin realizar actividad física el cuerpo se encuentra más bajo de forma de lo habitual, por lo que no hay que forzarle a reanudar el ejercicio tal cual se dejó antes de las vacaciones. Tanto que, para aclimatarse de nuevo al ejercicio es necesario realizar una serie de rutinas de adaptación que se basarán en ejercicios de una intensidad menor, ya que no se debe forzar a los músculos y sobrecargarlos los primeros días de regreso. Ciertamente puede resultar tentador querer rendir al mismo nivel de antes de la pausa, pero, especialmente en el Crossfit, es importante hacerlo de forma progresiva para evitar lesiones y adaptarse nuevamente al ritmo. Por ello, una buena forma de comenzar es realizando largas e intensivas sesiones de estiramientos y calentamiento. Esta fase es la más importante a la hora de entrenar, ya que va a preparar los músculos para el posterior ejercicio. Se deben dedicar unos 15 o 20 minutos a esta fase preparatoria, optando siempre por ejercicios suaves y sencillos para que los músculos se adapten.

Siempre se ha dicho que el cuerpo tiene memoria, que si se solía montar en bicicleta, será cuestión de tiempo que el cuerpo recuerde cómo se hacía. Igual ocurre con el CrossFit, si se ha dejado de ir al box un tiempo y se ha retomado la actividad, se podrá observar que de primeras el cuerpo no responde.

¿Qué ha cambiado en el cuerpo? Algo ha cambiado, y no sólo ha sido la falta de actividad, sino que los músculos ya no tenían que forzarse y estar al límite trabajando en el gimnasio o el box, por lo que esa actividad extra se ha guardado. El cuerpo es como si hubiera estado en reposo, ¿para qué gastar energía? En realidad, es más una cuestión mental, reposar, aclarar hacia dónde se quiere ir y qué se quiere hacer con el cuerpo. Volver no será como empezar de cero, pero casi.

Consejos para volver al box después de las vacaciones