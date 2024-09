18 años y medio. Esa es la asombrosa edad de Claudia Fernández. Es asombrosa porque no es normal con esta edad lo que está haciendo, los títulos que está ganando y cómo está jugando. Hace tres meses ya batía el récord en Chile al convertirse en ser la jugadora más joven en ganar un torneo profesional de pádel, pero su rendimiento no se ha frenado, todo lo contrario, y es evidente por qué Gemma Triay arriesgó al escogerla como su nueva compañera. Arriesgó, pero el tiempo le ha dado la razón. Claudia es presente del pádel, pero apunten su nombre porque va a ser el futuro de este deporte.

https://x.com/EsportsIB3/status/1832888968360153514/video/1

Esta domingo finalizó el Comunidad de Madrid Premier Padel P1, un éxito con llenos cada día en el Wizink Center. En el cuadro masculino, victoria final para Coello y Tapia quienes se impusieron en la final a Alejandro Galán y Fede Chingotto. Y en el femenino, no ganó la pareja número uno, ni tampoco la dos. El título fue para Gemma y Claudia que vencieron, precisamente, a las dos mejores parejas del mundo. Ari y Paula en semifinales y Delfi y Bea en la final tras la lesión de la malagueña. Fue una victoria agridulce, nadie quiere ganar por una retirada, pero es un título más que merecido.

https://x.com/padelfip/status/1832803713645232181/video/1

La sensación del torneo ha sido Claudia Fernández y así se lo reconoció Gemma tras ganar el torneo: "Claudia, yo me quito el sombrero con cómo has entrado a la pista. Yo hoy estaba disfrutando, había momentos que me estaba riendo en la pista. Te miraba y pensaba: 'Qué tranquilidad para jugar al pádel'. Y es verdad. ¿Cómo podía jugar con tanta tranquilidad? Más que la final, fueron las semifinales, ante Ariana Sánchez y Paula Josemaría. Tuvieron que remontar el set inicial además. Pues Claudia, ante las mejores, ante un pabellón lleno, manejó el partido a su antojo con un sinfín de recursos que han hecho crecer a Gemma. Marta Ortega, veterana y ex número 1, reconoció haber tenido nervios por jugar ante su ciudad. Ella es madrileña, como Claudia que quizá ha jugado con los mismos nervios, pero desde luego los ha disimulado. Es una locura pensar lo joven que es Claudia y la serenidad con la que juega. Es la niña maravilla. Claudia es por ranking la sexta mejor jugadora del mundo y tiene a Bea a 642 puntos.

Desde que ganaran en Chile, en estos últimos 7 torneos, Gemma y Claudia han ganado tres. Quizá no ganen los siguientes, pero es complicado imaginarse a esta pareja fuera de las finales en varias citas consecutivas.

¿Es Claudia Fernández la mejor drive del mundo actualmente?

La vida de Claudia cambió a principios de este 2024 tras disputar la Hexagon Cup. Gemma y Claudia jugaron juntas y ese feeling en la pista provocó que Gemma decidiera finalizar su etapa con Marta Ortega justo antes de que arrancase la temporada. Esa llamada ha provocado la precocidad de Claudia. Gemma nos explicó en Libertad Digital qué vio en ella para tomar esta decisión, cuestionada por muchos en su momento. "Va a ser una crack. Tiene un temple brutal- No tengo ninguna duda. Tiene muchas capacidades, compite muy bien. No se le ven las emociones cuando las cosas van mal. Tiene una capacidad de controlar la pelota muy buena. Toca bien la pelota tanto en defensa como en ataque con mucha precisión", explica Gemma de Claudia.

Ahora ha surgido el debate de si es la mejor drive del mundo. Debate que puede ser algo prematuro. La explosión de Claudia es un hecho, pero no puede mirar por encima a Delfi Bea y Paula Josemaría. Ya es bastante que las pueda mirar a la misma altura, de tú a tú. Superarlas, quizá, sea cuestión de tiempo y de no mucho. El tiempo lo dirá. Por edad, se puede pensar.

Claudia, como la mayoría de jugadores que llegan a lo más alto tan jóvenes, ha tenido que renunciar a muchas cosas. Lleva jugando al pádel desde los ocho años y hasta hace nada ha compaginado este deporte con el instituto (las clases las tuvo que hacer online) se ha perdido infinidad de fiestas con amigos, y sus padres se han visto obligados (y encantados) a ser su motor ya que le han tenido que llevar en coche a entrenamientos y torneos al no tener carnet de conducir. Un sacrificio que está dando sus frutos.