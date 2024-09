El voleibol español entra en una fase decisiva. El mandato de Agustín Martín está agotado: el que ha sido presidente de la Federación Española de Voleibol (RFVEB) durante los últimos 24 años (2000-2024) no podrá presentarse a las próximas elecciones al ser inhabilitado durante ocho meses por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), debido a la comisión reiterada de una infracción muy grave desde 2021.

El próximo domingo 24 de noviembre culminará el proceso electoral con la celebración de los comicios. Será entonces cuando se conocerá el nombre de la persona que regirá los destinos del voleibol español en el próximo período olímpico 2024-2028: Maribel Zamora, presidenta de la Federación Catalana de Voleibol (FCVOLEI) y ex vicepresidenta de la RFEVB, y Felipe Pascual, presidente de la Federación Madrileña (FMVOLEY) y hasta hace unos meses vicepresidente de la Española.

Libertad Digital publicó el pasado 30 de agosto una entrevista con Zamora, que lidera la candidatura ‘Siempre Vóley’ y que no se mordió la lengua al acusar al entorno de Felipe Pascual de lanzarle ataques "que rozan la incitación al odio", además de asegurar que lidera una candidatura "continuista" al haber sido, hasta hace poco, vicepresidente de la RFEVB. "Como soy mujer y soy catalana, les falta decir que soy negra y lesbiana para tener ese póquer de estigmas", dijo Maribel Zamora sobre su rival en las elecciones a la presidencia.

Respuesta a Maribel Zamora

Ahora LD publica una entrevista con el otro candidato, que no duda en calificar esas declaraciones de la dirigente catalana como "una tremenda irresponsabilidad". "Por supuesto que no las comparto porque la condición de género no tiene nada que ver con todo eso (…) Y aunque no sea el foco del problema, lo que sí me preocupa es que pudiera tener una determinada orientación política cuando quiere ocupar un cargo nacional", dice Felipe Pascual sobre Zamora, que es vicepresidenta de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC, por sus siglas en catalán) después de haber sido vocal del Comité Olímpico Catalán (COC).

"En cualquier caso, ése no es el motivo por el cual yo pretendo optar a la presidencia de la RFEVB. Será ella quien deba cargar ese peso sobre sus hombros", señala Pascual.

El presidente de la Federación Madrileña tampoco entiende por qué Zamora dice que su candidatura es continuista. "Llevo tres años como vicepresidente de la Española y ella ha estado mucho más tiempo en ese cargo, durante ocho años (2012-2020), así que no tiene sentido lo que dice. Además, lo primero que hice cuando me quise presentar fue hablar con el presidente (de la RFEVB, Agustín Martín); él me dijo que no iba a presentarse, con lo cual yo sí me presentaba: si Agustín Martín me dice que tiene intención de presentarse, yo al día siguiente dimito, que es lo que tiene que hacer una persona que quiere tener un proyecto distinto. Hace cuatro años, Maribel Zamora no sólo no dimitió, sino que alargó su cargo durante dos años más para promover una especie de conspiración interna, intentando instar a otros directivos para hacer una especie de golpe de Estado, que no es una cosa con la que yo me sienta reflejado. Es una quintacolumnista de libro", señala.

"La mejor noticia es que hay elecciones"

En este sentido, Felipe Pascual lamenta la "situación complicada que, por desgracia, viene sufriendo el voleibol español" en los últimos tiempos. "La inhabilitación de Agustín Martín es fruto de todo este desgaste que arrastramos desde hace cuatro años. Pero no es cuestión sólo de esta inhabilitación, pues al final todas estas batallas legales que se traen entre Maribel y Agustín lo que hacen es distraer la atención del voleibol. Llevamos cuatro años en los que parece que es más importante ver si Maribel Zamora tiene o no la razón en algunos aspectos, en vez de hablar de voleibol y buscar que las cosas avancen. La mejor noticia es que hay elecciones a la vista y tenemos la esperanza de poder cambiar un poco todo esto", dice.

"Con las elecciones se han intensificado estas cuestiones extradeportivas. La otra candidata sigue sacando estas querellas catalanas de debajo de las piedras, destinadas exclusivamente a embarrar y ganar tiempo para sacar un rédito político. Pero en dos meses y medio, si Dios quiere, podemos traer el discurso del voleibol, de los proyectos y del trabajo, y sobre todo empezar a dejar ya fuera todas estas cuestiones", explica Felipe Pascual a LD.

El candidato a la presidencia de la RFEVB dice contar con el apoyo de "los principales clubes de la Superliga (máxima categoría de las ligas masculinas de voleibol en España), los deportistas de alto nivel y distintos estamentos". Y apunta que, a diferencia del equipo que presenta Maribel Zamora en su candidatura ‘Siempre Vóley’, él no tiene a "personas a las que ya les ha prometido un cargo o una función remunerada dentro de la RFEVB porque "eso es una tremenda irresponsabilidad".

Los cuatro pilares de su programa

Asimismo, Felipe Pascual dice que su programa electoral se basa en "cuatro pilares muy definidos". "Primero, trabajar el tema de la visibilización y la comunicación, tener esa presencia en medios y todo lo que estamos echando en falta durante muchísimos años, que es recuperar la televisión, además de una imagen actualizada y moderna; segundo, que las selecciones nacionales sean la punta de lanza de todos los proyectos que hagamos, dotar de un mayor atractivo a la RFEVB, tanto en el voleibol como en el vóley playa, que tiene un futuro muy prometedor ahora mismo; tercero, establecer un equipo perfilado por currículum, con personas con experiencia laboral y formación académica contrastadas, que este equipo en ningún caso esté vinculado a un proceso electoral o sea el pago de ciertos favores por su implicación política, repartiendo cargos y salarios, porque eso es una absoluta irresponsabilidad. Y, además, que la RFEVB, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, tenga un presidente ejecutivo que venga a trabajar a la Federación, a coordinar los equipos; y, cuarto, el eje que da el hilo conductor a todo es el de las Relaciones Institucionales porque no sólo hablamos con la Confederación Europea y la Federación Internacional, sino que debemos tener una relación fluida con el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE), las empresas, los medios… hay que volver a estar en el mapa y restablecer todos los puentes que, aunque no están rotos, sí carecen del uso que deseamos", detalló.

Felipe Pascual, durante un acto como presidente de la Federación Madrileña de Voleibol. | Cedida

Felipe Pascual, que se define como "un entusiasta del voleibol", destaca que mientras su deporte vive un momento muy convulso a nivel institucional —agravado con la inhabilitación de Agustín Martín—, a nivel deportivo "estamos en un momento sin precedentes porque tenemos récord de licencias". "En Madrid", destaca el presidente de esta federación territorial, "se ha sextuplicado el número de licencias en los últimos ocho años. Cataluña tuvo su momento con un gran empuje, aunque se ha reducido de un tiempo a esta parte. De todas formas, en lo que a mí respecta, el hecho de que estemos en estas cifras récord es otra motivación más para trasladar esta amplia base que tenemos en Madrid hacia el crecimiento de clubes a nivel nacional".

Así, se encarga de poner de relieve los éxitos conseguidos por las selecciones nacionales de voleibol en categorías inferiores en los últimos tres años: "Hemos sido bronce en el Europeo sub-18, semifinalistas en el Mundial sub-17 y en el Europeo sub-20… están pasando cosas muy buenas en categorías inferiores y este buen trabajo que se está haciendo en el voleibol de base tiene que empezar a llegar más pronto que tarde a las selecciones nacionales absolutas. Sin olvidar, por supuesto, la dificultad añadida de que estamos en Europa, que es el continente más competitivo del mundo y donde más difícil es poder tener un buen papel en un campeonato continental o incluso conseguir una plaza olímpica, que es el gran sueño que todos tenemos".

Los grandes patrocinadores

"El motivo por el que me presento (a las elecciones a la presidencia de la RFEVB)", destaca Felipe Pascual, "es que quiero seguir hacer creciendo nuestro deporte. Tengo la preparación, la ilusión y las ganas necesarias para trasladar a la Federación Española toda mi experiencia en la Madrileña. Tengo más ilusión que nunca por ir cada día a trabajar e identifico claramente una serie de áreas donde resulta imprescindible ponernos a trabajar de forma inmediata. Creo que es el momento adecuado, y ese momento adecuado me permite ahora dar un paso atrás en la Federación Madrileña para dar otro paso hacia adelante en la Española", añade.

Asimismo, Felipe Pascual reconoce que el voleibol español necesita atraer a los grandes patrocinadores, pero siempre partiendo desde un trabajo bien hecho y no al revés. "Somos nosotros los que debemos poner en valor nuestros productos, tener los derechos televisivos de las competiciones y un medio de comunicación potente que te dé cobertura… en definitiva, tener un espacio donde puedas vender bien todo lo que estás haciendo. La principal vía de visibilización del deporte es a través de los grandes eventos, con lo cual debemos traer estos grandes eventos internacionales a España para poder entrar en ese gran círculo de grandes patrocinadores, no al revés", explica.

La legendaria jugadora cubana Mireya Luis, de visita en Madrid. | Cedida

Por otra parte, el candidato recuerda con cierta nostalgia el Campeonato de Europa de voleibol conquistado por la selección española en 2007 —en lo que supone hasta ahora el mayor éxito de este deporte a nivel nacional con los Rafa Pascual, Moltó y los hermanos Falasca, entre otros—, pero también dice que es "una gran temeridad comparar aquella época con la actual. Aquella generación tiene un mérito incalculable. Era otro voleibol y era muy complicado que estuviéramos compitiendo cara a cara con selecciones como Brasil o Cuba. Por desgracia eso nunca pudimos trasladarlo a los Juegos Olímpicos, salvo en Sydney 2000, lo que demuestra lo complicado que es clasificarse para unos Juegos".

"El futuro es esperanzador"

"¿El futuro del voleibol español?", se pregunta a sí mismo Felipe Pascual. "Soy muy optimista porque veo por debajo que tenemos muy buenas generaciones. Una pieza fundamental son los clubes de élite, que se están empezando a profesionalizar cada vez más. Y estamos dando un mejor contexto a los deportistas, que es algo fundamental para luego darle traslado al deporte de élite (…) Muchos deportistas se van al extranjero y eso nos enriquece porque te dan una experiencia añadida que no teníamos en España. El futuro es esperanzador y no está tan lejos. No creo que vayamos a los próximos Juegos Olímpicos, que son los de Los Ángeles 2028, pero sí tenemos expectativas para un plazo de 8-12 años, ése tendría que ser el objetivo. 2032 ó 2036. Estar en Brisbane 2032 sería bonito porque supondría regresar a Australia", señala.

Donde sí ha habido presencia española, en lo que a voleibol se refiere, es en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, en la modalidad de vóley playa, con la participación de tres parejas de nuestro país que cuajaron una notable actuación en líneas generales (Daniela Álvarez-Tania Moreno, Liliana Fernández-Paula Soria y Pablo Herrera-Adrián Gavira).

"En vóley playa estamos en una situación muy asimétrica desde el punto deportivo, muy favorable para nosotros. España sin lugar a dudas es una potencia de este deporte en Europa y en el mundo, uno de los pocos países que han tenido tres equipos en los Juegos. Llevamos un montón de años en los que conseguimos medalla en Europeos o Mundiales, especialmente en categorías inferiores y en femenino, que es donde acumulamos el talento. Pero eso no quiere decir que tengamos que relajarnos con el vóley playa, al revés; es justamente nuestra prioridad, potenciar lo que está funcionando, darle mejores condiciones y apostar todavía mucho más por el vóley playa agarrándolo con las dos manos", apunta.

Apuesta por el vóley playa

Dentro del vóley playa, hay una gran figura española como es Pablo Herrera, que en París 2024 disputó sus sextos Juegos Olímpicos. "Es una leyenda de nuestro deporte", dice Felipe Pascual sobre el jugador castellonense, "aunque seguramente en su carrera no ha tenido la misma visibilidad o la repercusión mediática que otros jugadores". "Es indudablemente el mejor deportista que ha tenido la Federación Española de Voleibol, una persona icónica en el vóley playa mundial porque al final otros son sólo uno más dentro de la foto del voleibol mundial", explica sin querer dar nombres.

Felipe Pascual, junto al legendario Pablo Herrera. | Cedida

"En el vóley playa no va a haber ningún deportista que alcance ese récord de seis Juegos Olímpicos que tiene Pablo Herrera. Eso quiere decir que, para igualarlo, alguno de los jugadores actuales tendría que estar otros 12 años compitiendo y me cuesta creer que puedan llegar a esa cifra, clasificándose siempre para los Juegos, siendo competitivos y además teniendo una medalla de plata", como la que Herrera logró junto a Javi Bosma en Atenas 2004, así que "el término ‘leyenda’ se nos queda cortos".

Además, Felipe Pascual ha destacado a otras figuras del vóley playa español como Elsa Baquerizo o Lili (Liliana Fernández), "que es otra histórica con cuatro Juegos Olímpicos". "Ahora viene el relevo con deportistas que vienen pegando muy fuerte como Daniela Álvarez, Tania Moreno, Marta Carro o Sofía Izuzquiza. Estas dos últimas acaban de ser plata en el Campeonato del Mundo sub-19 después de lograr el oro en el Europeo sub-18 el año pasado. Tania y Daniela han sido subcampeonas de Europa y han llegado a cuartos de final en los Juegos, pero tenemos a otras seis o siete deportistas que perfectamente pueden estar compitiendo en ese nivel", concluyó el candidato a la presidencia de la RFEVB en la entrevista a Libertad Digital.