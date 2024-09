La 'fuga' de Alcatraz de David Meca: 8 kms nadando en menos de dos horas

David Meca parece estar en plena forma a pesar de su larga inactividad. Un cuarto de siglo después, el nadador catalán ha reeditado con éxito la travesía a nado entre la cárcel de Alcatraz y la Bahía de San Francisco. El deportista de Sabadell, de 50 años, ha completado un total de 7,9 kilómetros —los que separan la isla de la costa— en menos de dos horas, rememorando así el desafío que realizó el 21 de septiembre de 1999.

"Con este desafío deportivo he querido celebrar el 25 aniversario del que fuera mi primer reto realizado como nadador", afirmaba Meca tras completar la hazaña.

"Con 50 años me he vuelto a lanzar a las frías aguas de San Francisco por una apuesta que tenía con mis amigos, que creían que con mi edad no estaba en forma y 'no tenía huevos' de conseguirlo", decía orgulloso el barcelonés.

Las principales adversidades que ha tenido que afrontar Meca han sido "la terriblemente baja temperatura del agua (14 grados), las fuertes corrientes que se unen a la fuerza de la marea y el temor a los tiburones blancos, ya que de vez en cuando se avistan por la zona".

Simplemente David Meca. Un nadador y un deportista fuera de serie que, con medio siglo a sus espaldas -cumplió los 50 años el pasado 1 de febrero-, parece estar en plena forma.