Toshikazu Yamanishi y Antonella Palmisano triunfan en el III Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom

El japonés Toshikazu Yamanishi ha ganado hoy el III Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, Cita de Campeones, con un tiempo de 40:00, por delante del italiano Francesco Fortunato (40:18) y del español Diego García Carrera (40:44), de un total de 40 participantes, entre hombres y mujeres, en la prueba absoluta.

"Estoy contento porque me he sentido realmente bien y he podido hacer un muy buen registro, en un año un tanto especial. No pude competir en los Juegos Olímpicos de París, pero creo que eso, al mismo tiempo, me ha servido para poder ganar en Madrid, que es un sitio especial, como lo es también la Gran Vía", ha declarado Yamanishi, que se ha impuesto en una prueba, sobre un recorrido de 10 kilómetros, que se ha desarrollado en el circuito urbano homologado de 1km, en la Gran Vía madrileña entre la Plaza de Callao y el edificio de Telefónica, con salida y meta en el hotel Vincci Capitol.

"Aunque el año pasado gané, doy por bueno este segundo puesto porque he quedado sólo por detrás de Yamanishi, que es el campeón del mundo. Ha sido una carrera fantástica en el cierre de la temporada. Madrid es una de mis carreras favoritas y este buen registro me permite afrontar la nueva temporada con mucho ánimo", ha señalado, por su parte, Fortunato, ganador en 2023 de la segunda edición de Madrid Marcha, un evento que cuenta con Silbö Telecom como nuevo patrocinador principal, además de tener el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Homenaje a Álvaro Martín

Esta tercera edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom ha tenido también como protagonista al extremeño Álvaro Martín, que ha recibido un sentido y merecido homenaje por parte de la organización, apenas un mes después de su retirada de la alta competición. "Después de haberme retirado, es la primera vez que veo los toros desde la barrera, así que resulta muy emotivo y especial el día de hoy, en un gran escenario como Madrid y la Gran Vía. Estoy encantado de poder estar aquí", ha dicho el atleta extremeño, quien también ha felicitado a Diego García Carrera, que también es promotor y director deportivo del evento, por la organización del mismo junto a la empresa G2O Publisport.

"Parecía un sueño cuando Diego quería traer una prueba de marcha a Madrid y a la Gran Vía (…) Después de los Juegos de París se ha puesto en valor a los marchadores por los éxitos que he conseguido con María Pérez", ha dicho Martín, que hace un mes anunció su retirada de la alta competición para centrarse en sus estudios (doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues).

Categoría femenina

En categoría femenina, la gran vencedora ha sido la italiana Antonella Palmisano, con un tiempo de 44:02, por delante de la ucraniana Maria Sackaruk (45:03) y de la costarricense Noelia Vargas (45:17). La mejor española ha sido Raquel González al finalizar en cuarta posición (46:35).

La prueba, de categoría Gold y que este año ha cerrado el circuito mundial de marcha (World Race Walking Tour), ha contado con un cartel de auténtico lujo, merced a la presencia de otros marchadores de renombre internacional como por ejemplo el sueco Perseus Karlström y los españoles Paul McGrath y Laura García-Caro -aunque los tres se vieron obligados a abandonar-, así como la colombiana Sandra Lorena Arenas (quinta) y los también españoles Marc Tur (séptimo), Álvaro López (octavo), Lucía Redondo (novena) y Eva Rico (décima), entre otros.

Además de la prueba absoluta, este III Gran Premio Internacional Finetwork Madrid Marcha Silbö Telecom ha contado con la disputa, minutos antes, de otras dos carreras: una de 5km, donde los triunfadores han sido Javier de Arriba (sub-20 masculino), Claudia Ventura (sub-20 femenino), Santiago Guardiola (sub18 masculino) y Nara Pastor (sub-18 femenino), y otra, con salida conjunta, en categorías menores (3km para sub-16 y sub-14 y 2km para sub-12), siendo los vencedores Rafael Torralba (sub-16 masculino), Clara Lacoma (sub-16 femenino), Óliver López (sub-14 masculino), Jimena Roca (sub-14 femenino), Unai Porcel (sub-12 masculino) y Blanca Sainz (sub-12 femenino).

Entregando las medallas en el podio de premiación, en el Cine Capitol, se encontraban el subdirector general de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid (CAM), Antonio Guerrero; el director general de Deporte del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Ramírez Arias; la directora de Recursos Humanos de Silbö Telecom, Noelia Ramal; el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz; el atleta Jesús ‘Chuso’ García Bragado (toda una institución de la marcha a nivel mundial) y el propio Álvaro Martín.

Según datos de la organización, unos 10.000 espectadores han acudido hoy a la Gran Vía madrileña para presenciar este III Gran Premio Internacional Madrid Madrid Silbö Telecom, en una prueba que ha sido emitida en directo por La Otra de Telemadrid y LaLiga +, de forma gratuita y en abierto para todo el mundo.