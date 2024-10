Ilia Topuria vs Holloway: la defensa del cinturón de peso pluma en Abu Dabi

Este sábado 26 de octubre todos los ojos estarán puestos en el Etihad Arena de Abu Dabi, lugar donde Ilia Topuria defenderá el cinturión de campeón de peso pluma en el UFC 308 ante Max Holloway. Holloway es uno de los peleadores más queridos por el público, así que, al hispanogeorgiano le tocará de nuevo jugar el papel de ‘villano’. Este será el combate principal del evento de UFC que contará con cuatro combates más.

Ambos vienen bien preparados, de hecho, en su última pelea, Topuria venció a Alexander Volkanovski en el segundo asalto por KO, por lo que, si se impone a Holloway, el hispano-georgiano consolidará su liderazgo. Con 27 años, Topuria tiene cinco triunfos por KO y otros ocho por sumisión.

Pero, hay que recordar que Ilia Topuria siempre ha dicho que su único deseo en el deporte es dejar un legado. Algo que solamente se consigue venciendo a los mejores. Y el 'Matador' va por buen camino: ya ganó a Volkanovski y ahora se enfrenta a un Max Holloway que nunca ha sido noqueado y también fue campeón de la división. Tan fuerte pisa Topuria en la UFC que, para completar la trilogía, tan solo le faltaría un José Aldo que pelea en el peso gallo y cerca de un posible retiro.

A qué hora es el combate de Topuria y Holloway

La pelea entre Topuria y Holloway es el combate estelar de la velada en Arabia Saudí. Y, teniendo en cuenta que los combates empezarán a las 16:00 horas, hay que saber que a partir de las 20:00 horas tendrán lugar las peleas principales. Por ello, se espera que el Topuria - Holloway comience no antes de las 22:30 horas (horario peninsular español).

En base a estos horarios, lo que preocupa a gran parte del público español es que pudiera coincidir con el Clásico de fútbol, pero no será así. Al menos, así está planificado. De hecho, según han confirmado desde la UFC la idea es que el combate entre el ‘Matador’ y Max Holloway sea entre las 23:00h y las 23:30h del sábado. Es decir, justo después de terminar el Rea Madrid - Barcelona en el Santiago Bernabéu... aunque todo depende del desarrollo de las peleas anteriores.

¿Cuánto dinero recibirán Topuria y Holloway?

Como es de esperar tratándose de Emiratos Árabes, habrá una importante bolsa en juego aunque no se ha revelado el premio total que se llevarán los peleadores. También es cierto que se sabe que oscilará entre los 250.000 y 50.000 dólares por los nombres de ambos protagonistas. En general, la UFC no suele decir lo que llegan a cobrar por combate los peleadores, aunque siempre se publican cifras orientativas. ¿De qué dependen esas cifras? De la importancia del choque, si hay cinturón en juego, la fama del luchador o el tiempo que lleva en la compañía. Por ello, hay tres niveles a la hora de recibir el salario y, obviamente, no todos los protagonistas de la cartelera del UFC 308 se llevarán la misma bolsa.

Hay que recordar que todos los luchadores cuando entran en la compañía firman un contrato por el número de peleas y una cantidad fija de dinero cada vez que suben a la jaula. Los tres grupos en los que se clasifican a los peleadores según sus bolsas son: bajo, medio y alto. En el más bajo los peleadores cobran entre 10.000 y 30.000 dólares. De hecho, muchos han hablado sobre los problemas que les supone llevarse este tipo de bolsas, teniendo que compaginar sus entrenos y luchas con otro tipo de trabajos. Dos de los casos más sonados fueron, el campeón de peso mosca Alexandre Pantoja, que fue repartidor de comida a domicilio, y el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili, que fue obrero.

En el nivel medio, cuando los luchadores ya han ganado algunas peleas y empiezan a tener un nombre más mediático, el premio oscila entre los 80.000 y 250.000 dólares. Y en el nivel más alto, los protagonistas se embolsan entre 500.000 y 3.000.000 dólares por pleito. A esto habría que sumarles los bonos de la noche, si los ganan. Son unos premios monetarios que ascienden hasta los 50.000 dólares por la pelea de la noche, el KO más espectacular, la sumisión más destacada o la actuación de la noche.