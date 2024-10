Aleksandre, el gran secreto de Ilia Topuria

El apellido Topuria es protagonista esta semana por el combate de Ilia contra Holloway el próximo sábado 26 de octubre. Pero, Ilia nunca va solo, siempre hay un actor secundario con él, protagonista en la sombra. Aleksandre, el hermano mayor de El Matador, es también uno de los pilares sobre los que el deportista hispanogeorgiano ha construido su éxito. Si uno se fija en las fotografías que publica Ilia, nunca aparece solo, siempre aparece su equipo, entrenando o celebrando victorias, y siempre tiene un lugar destacado su hermano mayor. De Aleksandre hay que saber que es tan solo un año más mayor, ya que nació el 28 de enero de 1996, y ha asumido el rol de consejero y sparring de su hermano durante sus años de preparación y ascenso en la UFC. Pero Aleksandre también es deportista y, desde finales del 2023, la UFC tiene dos Topuria entre sus peleadores.

Ilia tiene tal conexión con su hermano que ha compartido públicamente elogios hacia Aleksandre, y ha reconocido la importancia que tiene en su vida Álex, 'El Conquistador'. "De niño nunca necesité un superhéroe porque tuve la suerte de tener al mejor a mi lado", escribió en sus redes sociales Ilia el día del último cumpleaños de su hermano. Sin embargo, en paralelo a su labor en el equipo de su hermano, Aleksandre ha desarrollado una carrera profesional como luchador desde que llegara con apenas 15 años al Climent Club de Alicante, el gimnasio liderado por Jorge y Agustín Climent que no han abandonado desde entonces los dos hermanos Topuria.

El apellido Topuria tiene dos famosos que no dan un paso el uno sin el otro. Tanto que son compañeros inseparables de entrenamiento, de confidencias, de temores, de alegrías... Ambos debutaron en 2014 en las MMA. Fue en Barcelona y ante la mirada de Arnold Schwarzenegger, quien organizó el torneo en el que brillaron los hermanos Topuria. El «Conquistador», como se le conoce a Aleksandre, era un apasionado del judo hasta que junto a su hermano entra en contacto con Jorge y Agustín Climent. La sociedad acababa de empezar y el veneno de las MMA se metió en su cuerpo.

¿Quién es Aleksandre Topuria?

Aleksandre Topuria, nació el 28 de enero de 1996 en Georgia y es mucho más que un peleador de las MMA. Aleksandre es el hermano mayor y un pilar fundamental en el ascenso de su hermano, Ilia, hacia la cima de la UFC. Juntos, han compartido un viaje deportivo que abarca diversas disciplinas, desde el judo hasta la lucha grecorromana, y finalmente, las MMA y el boxeo. Un camino en el que siempre han sido aliados y compañeros de entrenamiento, tanto que incluso debutaron en peleas oficiales al mismo tiempo en 2015.

Sin embargo, la trayectoria de Aleksandre sufrió un pequeño bache temprano en 2015, con una derrota que lo llevó a reflexionar sobre su carrera. Sin embargo, a pesar de este revés, se enfocó en mejorar su técnica y brindar apoyo incondicional a Ilia en su carrera. En ese sentido, Ilia siempre ha destacado la importancia de Aleksandre en su equipo, siendo su compañero de entrenamiento y adaptándose como sparring según las necesidades de cada combate. Así, regresó a los octágonos en 2021 con victoria por KO en el primer asalto ante Luca Tenorio, y un año después también tumbó a Alberto Ibáñez.

Hermano, amigo y mentor

El mayor de los hermanos aparece en todos los momentos importantes de la carrera de Ilia Topuria. De hecho, no hay foto en la que Ilia celebre un triunfo que no esté Alex. Hay que recordar que desde que 'El Matador' inició su ascenso a la élite de las MMA, Alex ha asumido un rol de mentor, entrenador y compañero de sparring, sacrificando incluso su propia carrera profesional dentro la jaula. "Un día, mi hermano y yo tuvimos una conversación. Juntos tomamos la decisión de que yo me pusiera a ayudarle en su carrera. Si tengo que dejar al lado mi recorrido para ayudarle a él y llegar donde queremos llegar, por supuesto que lo haré" declaró Aleksandre en el documental de Movistar+.

Ambos hermanos empezaron en este mundo a través de la lucha grecorromana en su país de origen, una Georgia desde la que, años más tarde, se mudarían en dirección España junto a sus padres. En Alicante ambos acabarían recalando en el Climent Club, gimnasio que los introdujo a las artes marciales mixtas gracias a las enseñanzas de otros dos hermanos, Jorge y Agustín, sus entrenadores, que a principios de siglo se habían 'exiliado' desde Argentina en busca de nuevas oportunidades.

La voz de la sabiduría

Ahora, con un Ilia que domina la UFC y que busca instaurar una hegemonía, 'El Conquistador' es la pieza fundamental del puzzle de su esquina. El motivo es que es la voz que Ilia escucha en los momentos críticos, cuando la presión es máxima y cada decisión puede definir el resultado. El apoyo de Aleksandre, por tanto, es emocional, estratégico y técnico. Pero, ¿Cómo se llega a ese nivel de confianza? Sencillamente se ha forjado a lo largo de años de entrenamiento conjunto, compartiendo no solo el esfuerzo físico sino también una visión común de lo que quieren lograr en el deporte. De hecho, no extrañó a nadie que lo primero que fuese Ilia tras noquear a Volkanovski en el UFC 298 y convertirse en campeón mundial fuese ir a abrazar a su hermano.

Del judo a la lucha grecorromana

Como su hermano, con el que también comparte el gusto por la sastrería de lujo entallada y el motor, Álex Topuria empezó su vida deportiva en la infancia en el mundo del judo. Fue durante su infancia más temprana, cuando la familia residía en Alemania.

Al regresar su familia a Georgia, los dos hermanos centraron su entrenamiento en la lucha grecorromana, deporte que, a diferencia de lo que ocurre en España, goza de mucha popularidad en esta zona de Europa del Este. No en vano, la «chidaoba», una modalidad ancestral de arte marcial muy extendida en Georgia, es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Pero, con el traslado de los padres de Ilia y Aleksandre, Zaza e Igna Topuria, los dos hermanos encontraron su lugar en el Climent Club de Alicante. Y fue en este gimnasio donde dieron el salto definitivo de la lucha grecorromana a las artes marciales mixtas, disciplina a la que se dedican ambos de manera profesional, siempre bajo el paraguas y la guía del equipo de Climent Club.