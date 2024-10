Felipe Pascual acelera hacia la presidencia de la Federación Española de Voleibol

Felipe Pascual sigue recabando apoyos en su objetivo de convertirse en el nuevo presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) —dentro del proceso electoral que culminará el próximo domingo 24 de noviembre con la celebración de la Asamblea General—, al asegurar que cuenta ya con al menos 38 apoyos de los distintos estamentos (jugadores, entrenadores, árbitros, clubes...) de un total de 51 posibles.

Es decir, Pascual, que es el actual presidente de la Federación Madrileña (FMVOLEY), superaría con creces los 26 apoyos necesarios para ser el máximo mandatario de la RFEVB —para el período olímpico 2024-2028— en sustitución de Agustín Martín, que ha estado al frente de la institución durante los últimos 24 años (2000-2024).

Libertad Digital publicó el pasado 26 de septiembre que Pascual contaba entonces con 27 apoyos frente a los que cuatro que tenía Maribel Zamora, presidenta de la Federación Catalana de Voleibol (FCVOLEI), ex vicepresidenta de la RFEVB y cabeza visible de la candidatura Siempre Vóley, de cara los comicios de la Española. Ambos aspiran a relevar en el cargo a Martín, que a finales de agosto pasado fue inhabilitado durante ocho meses por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debido a la comisión reiterada de una infracción muy grave desde 2021.

Ahora ese balance de 27-4 se incrementa más a favor si cabe de Pascual, que en el peor de los casos ganaría las elecciones con 38 apoyos (frente a un máximo de 13 para Zamora).

"Este lunes pasado presenté 38 avales y a lo largo de esta semana espero poder presentar alguno más. Igualmente, confío en que alguien más nos pueda dar su voto de confianza: algunas personas que, aunque no fuéramos su primera opción, entiendan que en la situación en la que está el voleibol español nos apoyen para que el nuevo presidente lo haga lo mejor posible", ha explicado Pascual en declaraciones a Libertad Digital.

Ese aumento de once apoyos para el actual presidente de FMVOLEY —con respecto a los que había recabado hasta hace un mes— implica a más de la mitad de las 19 federaciones autonómicas. Es decir, Pascual cuenta con un apoyo prácticamente unánime del voleibol español para convertirse en el nuevo presidente de la RFEVB. "Estamos volviendo a unir al voleibol español: la gente tiene ganas de que esto avance, mirando hacia adelante con persistencia", explica a nuestro periódico Felipe Pascual, que tiene claro qué necesita el voleibol español.

"Tiene que haber un movimiento positivo tras estos últimos cuatro años que han sido muy convulsos. Necesitamos tranquilidad y mirarnos dentro, dejando a un lado los egos, que han sido demasiados en los últimos años. Aparcando los ataques constantes y recuperando la calma. Tenemos que sumar entre todos: no estar quietos ni cerrar ninguna puerta", señala.

Asimismo, Felipe Pascual agradece a todos los estamentos del voleibol nacional la manera en la que "han remado juntos" para salir de "esta situación tan revuelta". "Algunas cosas han ido ganando en madurez, como por ejemplo las selecciones júnior, hemos crecido a nivel estructural… los clubes vuelven a estar en la elite europea y se ha avanzado en la profesionalización, por no hablar de los éxitos del vóley playa", explica.

"Todo esto tiene que servir de punto de inflexión para que el voleibol español dé un salto a los niveles que deseamos. Yo no quiero gastar energía hablando mal de nadie, sino mirar hacia adelante y no por el retrovisor. En definitiva, estoy feliz por lo que hemos conseguido, pero con este nuevo escenario tenemos que ser tremendamente ambiciosos, trabajar con ganas y confianza; ayudándonos entre todos, sumando y no con la resistencia de algunos", concluyó Felipe Pascual en declaraciones a Libertad Digital.