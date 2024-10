Ilia Topuria, campeón del mundo del peso pluma de la UFC, no ha dudado en expresar su malestar por la coincidencia del horario de su combate en Abu Dabi, contra el estadounidense Max Holloway, para defender su título con el Clásico liguero del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona.

La frase de El Matador no ha podido ser más contundente, hablando de "noquear" al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"A ver si me he equivocado y, en vez de tener que noquear a Max Holloway, tengo que noquear al responsable que puso ese partido en la misma hora, el mismo día, que mi combate cuando eso se sabía hace un par de meses", dijo Topuria. Al luchador nacido en Halle le dijeron entonces que el "responsable" de fijar los horarios de los partidos es LaLiga es el presidente de la competición, y El Matador respondió: "Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo".

"A ver si en vez de noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable (@Tebasjavier) de poner el clásico el mismo día a la misma hora cuando mi combate se sabía desde hace 2 meses" "Vamos a por Javier Tebas, es el próximo"#UFC308 pic.twitter.com/2aCEnUen7x — Cristian MMA SIN LÍMITES (@MMASINLIMITES) October 23, 2024

Javier Tebas, minutos después, recogió en sus redes sociales el guante que le lanzó Toupuria: "@Topuriailia. No sabía que me tenías en tus planes de knockouts! Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar ELCLÁSICO a la hora que todo el mundo quiere. 😜 Pero a Max Holloway dale con todo!".

.@Topuriailia No sabía que me tenías en tus planes de knockouts! Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar ELCLÁSICO a la hora que todo el mundo quiere. 😜 Pero a Max Holloway dale con todo! pic.twitter.com/vh6oEQxLhH — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 23, 2024

El encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona será el sábado a las 21.00 horas, mientras que la pelea de Topuria con Holloway está previsto que comience a partir de las 23:00 (hora española, 01:00 hora en Abu Dabi), al haber programados otros combates previos en la gala.

El luchador hispano-georgiano lamentó que ambas citas deportivas hayan coincidido el mismo día: "No voy a decirles (a los aficionados) que no vean el partido. Me duele que a los amantes del deporte no les han dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos, que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo".

Topuria, reconocido seguidor del Real Madrid y que hizo el saque de honor en el partido liguero entre el equipo madridista y el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, el último 25 de febrero, además no dudó en apuntar un resultado para el 'clásico' del sábado: "Creo que ganará 3-1 el Real Madrid".