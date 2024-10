Susana Rodríguez: "Que nadie nos diga que no podemos hacer algo; con esfuerzo, trabajo y pasión todo es posible"

Su estado de forma es sencillamente espectacular. A sus 36 años, la triatleta gallega Susana Rodríguez (Vigo, 4 de marzo de 1988) ha cerrado un 2024 perfecto con la triple corona: Europeo en Vichy (Francia), oro paralímpico en los Juegos de París y, hace apenas unos días, sexto título mundial en Torremolinos. Una hazaña que sólo parece estar al alcance de los elegidos.

Y ella lo es. Se trata sin lugar a dudas de una de las mejores embajadoras del deporte español: no sólo por todos sus éxitos deportivos, sino sobre todo por las distintas barreras que ha tenido (y tiene) que derribar en su vida. Pero la palabra ‘miedo’ no existe en su diccionario.

Susana Rodríguez nació con albinismo y una grave deficiencia visual.​ Desde niña compagina el deporte con su pasión por la medicina, no en vano trabaja coma médica en el Hospital de Santiago de Compostela, concretamente en Medicina Física y Rehabilitación. Entre 1998 y 2008 participó en competiciones de atletismo y hace 16 años decidió cambiar la actividad deportiva por el triatlón, disciplina que hasta la fecha le ha proporcionado once medallas en Mundiales y nueve en Europeos, además de dos oros en Juegos Paralímpicos.

Una Barbie a su imagen y semejanza

Su historia ha impresionado a dos de las mejores firmas del mundo en sus respectivos campos como son Time y Mattel: la revista le dedicó una portada en julio de 2021, a pocas semanas de los JJPP de Tokio, y la reconocida empresa de juguetes ha diseñado una muñeca Barbie a su imagen y semejanza junto a las de otras ocho exitosas deportistas, entre las que se encuentran la tenista estadounidense Venus Williams y la nadadora italiana Federica Pellegrini, dentro del 65 aniversario de la archiconocida muñeca. Palabras mayores…

Una Barbie a imagen y semejanza de Susana Rodríguez. | G.D.

"Barbie es una muñeca con la que hemos crecido muchas generaciones y hemos pasado muy buenos ratos. Es impresionante ver cómo un juguete se convierte en símbolo de todas las posibilidades que existen para las niñas: poder crecer sin ponerte limitaciones propias, teniendo referentes de cosas que a veces nos pueden parecer imposible pero que con esfuerzo, trabajo y pasión se pueden conseguir. Que nadie nos diga que no podemos hacer algo. Siempre hay que probar e ir abriéndote camino, que luego ya vendrá el ‘me gusta’ o ‘no me gusta’, pero que nunca sea algo externo", asegura Susana Rodríguez en una entrevista a Libertad Digital, bajo la atenta observación de su inseparable perro guía Yellow (un labrador de cuatro años), que tuvo lugar en el Espacio Fundación Telefónica (en la Gran Vía madrileña), antes de un acto que sirvió de presentación del libro My Barbie Storie, donde se recoge el testimonio de más de un centenar de rostros conocidos (Helen Mirren, Claudia Schiffer, Samantha Cristoforetti, Mariana de Ugarte, Tania Llasera, la propia Susana...) relatando cómo la icónica muñeca de Mattel ha influido en sus vidas.

"Sólo puedo darle las gracias a Mattel por tener una muñeca hecha a mi imagen y semejanza, es increíble. Lo más bonito de tener una Barbie propia es que sirve para poder compartir mi historia, la de una niña que tenía unos sueños muy difíciles y que con trabajo y constancia se han hecho realidad pese a las dificultades", explicaba la viguesa durante el acto celebrado en el Espacio Fundación Telefónica, donde también se desarrolló una actividad y una charla con cerca de 40 alumnos y alumnas de 5º de Primaria del Colegio Santa Isabel.

Deporte para "romper estereotipos y barreras"

Y es que Susana Rodríguez se mueve como pez en el agua ya no sólo en el triatlón sino en el deporte en general. "El deporte es el lugar donde me siento más igual a los demás. Es una herramienta excelente para romper estereotipos y barreras, está un punto por delante de todo lo demás. Es verdad que al final el día a día está hecho para las mayorías y por tanto creo que es muy importante tener una muñeca Barbie con albinismo, que es una condición genética muy rara porque afecta a muy poquita población: que los niños y niñas vean muñecas diferentes que sí reflejan la diversidad que existe en los adultos y los niños. Por tanto, es increíble verte reflejada en un juguete como esta Barbie, que además en mi caso es especial porque es distinta a las demás", apunta la triatleta a este periódico.

Susana Rodríguez, durante su charla a los niños en el Espacio Fundación Telefónica. | María Pascual

Otro reconocimiento más para Susana, que además le hace "especial ilusión", es haber sido elegida como miembro de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), junto a otros deportistas como los exmarchadores Álvaro Martín y Jesús García Bragado y la haltera Lydia Valentín. "Me hace especial ilusión y lo afronto con ganas especiales. Yo me dedico a la Medicina y es un campo que me interesa, poder luchar para que se detecten las trampas, porque existen, y por los derechos de los deportistas. En su momento hice un máster de prevención del dopaje, así que es un terreno que me interesa. Es bueno estar ahí para poder ayudar a los deportistas y además estoy en un momento en el que estoy muy abierta a escuchar cosas", señala al respecto.

"Batería un poco justa"

Después de un "año perfecto a nivel de resultados pero también muy duro con mucho trabajo y entrenamientos", ahora mismo la prioridad de Susana Rodríguez es "descansar", especialmente porque apenas ha transcurrido un mes y medio entre el oro que logró en los Juegos Paralímpicos de París (principios de septiembre) y el que viene de conseguir en el Mundial recientemente celebrado en la Costa del Sol (mediados de octubre). "Llegué a Torremolinos con la batería un poco justa, así que ahora toca recuperarme y pensar en nuevos objetivos. También seguramente dentro del deporte intentaré preparar algún tipo de objetivo que ayude al triatlón, pero que no sea específicamente en lo que a las competiciones de World Triathlon se refiere. Me parece que es un año idóneo para hacer otras cosas, como por ejemplo este evento en el que estoy participando", dice.

La triatleta gallega, siempre sonriente ante los medios. | G.D.

Un evento, el celebrado en el Espacio Fundación Telefónica, que según dice no habría tenido lugar "si no fuera por mis logros deportivos y por mi faceta como médica": "No sería una persona conocida y no estaría hoy con los niños y niñas de Madrid, disfrutando de estos momentos que son muy enriquecedores". "Cuando llevas tantos años haciendo lo mismo parece que es difícil mantener la motivación, pero este año me lo he pasado muy bien y creo que eso es lo que me ha permitido llegar a las carreras y dar mi mejor versión en ellas", asegura la viguesa.

Cuerda para rato

Susana Rodríguez tiene cuerda para rato y espera seguir compitiendo "mientras lo disfrute y me vea en un buen momento a nivel físico", aunque "el día que algo de eso falle, habrá que replanteárselo". "La realidad es que me queda mucho menos carrera deportiva de la que llevo. Estoy convencida de que Los Ángeles 2028 serán mis últimos Juegos Paralímpicos y luego ya veré qué hago. La vida continúa y me gustaría poder seguir ligada al deporte desde otro terreno", añade al respecto.

Asimismo, la triatleta agradece todos los apoyos que viene sumando a lo largo de su vida y de su carrera deportiva porque, según dice, lo que está claro es que "solos no llegamos a ningún lado". "Por mis circunstancias, el triatlón pasa a ser un deporte de pareja y no individual. El oro de París habría sido imposible sin Sara Pérez, mi guía, con la que empecé a competir este mismo año aunque ya hace tiempo que nos conocemos: es de mi edad y, además, tenemos una forma muy parecida de ver el deporte, lo que nos ha ayudado mucho a la hora de generar una relación de confianza y sinceridad. Sin duda es una persona muy importante para mí porque me ha ayudado mucho con la recuperación de la caída que tuve en la Copa del Mundo de Vigo (caída en bici cuando rodaba a 70km/h). Cómo no, tampoco puedo olvidarme de su entrenador y del mío; ni de María, que es mi psicóloga, ni de Toñi, que es su psicóloga deportiva. Ellas también tienen un trabajo muy importante. En Vigo tengo un grupo de chicos llamados Los Sarcófagos, que son los que me ayudan con los entrenamientos. Yo siempre necesito a alguien para entrenar y todas estas personas me aportan un conjunto de muchas cosas que hacen posible que pueda llegar en las mejores condiciones", finalizó Susana Rodríguez en la entrevista a Libertad Digital.