El grafiti de Ilia Topuria que arrasa en el centro de Barcelona

Hace poco escuchábamos a Dana White, jefazo de la UFC, hablar sobre la posibilidad de venir a Madrid o a Barcelona para albergar la primera velada de la historia de la UFC en España. Era el mismo Topuria quien, desde hace tiempo, no esconde su deseo de que este evento se celebre en el Santiago Bernabéu.

Dadas las circunstancias y a sabiendas de todos los problemas sonoros que ha acarreado el nuevo Santiago Bernabéu, con todos los eventos que han sido multados y aquellos que se han pospuesto o cancelado, era el propio jefe de la compañía quien no se cerraba a un único destino, abriendo la posibilidad de ir a Barcelona.

Sin embargo, desde el mismo Ayuntamiento de Barcelona ya han anunciado su negativa a albergar este tipo de eventos. Asimismo, el propio David Escudé, concejal de deportes, ha declarado que desde el Ayuntamiento no van a promocionar este tipo de deporte. Él mismo afirmó que no se destinará dinero público a un evento de estas características, que no encaja con el perfil de la ciudad de Barcelona.

De igual forma, explicó que si la UFC quisiera contratar un espacio público de la ciudad, puede solicitarlo, pero no recibirá dinero público para ello. Igualmente, comentó que desde la compañía nadie se ha puesto en contacto con él hasta ahora.

🇪🇸 Ilia Topuria got his street mural in Barcelona.

📸 @albertoleon_art pic.twitter.com/p2F4ySEpol — Home of Fight (@Home_of_Fight) November 3, 2024

Locura con el grafiti

Al mismo tiempo, surge esta reivindicación, su artista es Alberto León, un canario que vive en Barcelona y es amante de las artes marciales mixtas, quien ha destinado su tiempo a la realización de un mural en pleno Barrio Gótico de Barcelona.

El grafiti representa la viva imagen de Ilia Topuria en su último combate ante Max Holloway, en la defensa del cinturón de peso pluma. En él, se le puede ver con su pantalón corto rojo, sus guantillas doradas, y justo en el momento en que propinaba el knock-out al hawaiano. Debajo de sus manos aparece su popular mote, "El Matador", y entre sus piernas, la rosa que tanto significado tiene para el luchador hispano-georgiano.

Por la disposición de Topuria y la popularidad que están ganando tanto él como las MMA, este lugar está siendo un foco de atención para las fotos de los turistas y residentes. El grafiti se encuentra en Carrer de les Basses de Sant Pere, 22, y es todo un éxito.

Incredible Ilia Topuria street mural in Barcelona 🖼️🇪🇸 (🎨 IG: albertoleon_art) pic.twitter.com/bQNNNVUKo4 — DAZN Sport (@DAZN_Sport) November 4, 2024

"Ejemplo de superación, sacrificio y disciplina"

En la misma cuenta de Instagram del artista, donde publicó unas fotos y un vídeo de su obra, adjuntó el siguiente texto: "Ejemplo de superación, sacrificio y disciplina. Pura inspiración para muchas personas, un guerrero en la vida y en el deporte, una mentalidad de acero. Mi pequeño homenaje al N°1 de la UFC. Gracias, leyenda."

Tras esta manifestación callejera y el revuelo que está generando en las redes sociales, con todas las fotos de la gente local y turistas que se acercan al Barrio Gótico para una foto con "Ilia Topuria", quién sabe si no será el primer paso para que el Ayuntamiento de Barcelona se replantee de verdad la posibilidad de albergar una velada de la UFC, con todo lo que ello conllevaría.