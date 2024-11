Beneficios de hacer deporte tras el trabajo

Realizar ejercicio físico, a primera hora de la mañana antes de trabajar, o a última antes de volver a casa es positivo. De hecho, el ejercicio es bueno a cualquier hora del día. No obstante, si se ha tenido un largo día de trabajo será mejor realizarlo después. Si bien es cierto que, de manera habitual, después de una intensa jornada de trabajo, se suele rechazar el hacer ejercicio debido al nivel de agotamiento que tienen. Tanto es así que, diversas estadísticas destacan que uno de cada cuatro adultos en todo el mundo no se ejercita lo suficiente.

Como todo el mundo ya sabe, el sedentarismo es perjudicial para el bienestar y terminará ocasionando graves problemas con el transcurso del tiempo, de hecho, en pleno siglo XXI puede ya considerarse una pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los ritmos de vida se dirigen más a un estilo sedentario debido al uso estandarizado de pantallas para el trabajo y el uso del transporte motorizado. Pero, ¿es malo realmente para quienes trabajan o estudian? Si, de echo, a los trabajadores, les afecta en un incremento de posibilidades de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y no solo eso, sino que el peligro es mayor cuando el trabajo no implica actividad física puesto que la falta de movimiento es mayor y, por ende, agrava los riesgos, lo que es especialmente común en trabajos de oficina o los realizados desde el domicilio. Lo que está claro es que, independientemente del trabajo que se realiza o si se está estudiando.... el ejercicio es sinónimo de salud. Pero no solo salud física sino que cada vez hay más estudios que demuestran sus beneficios a nivel mental. En el plano físico, practicar deporte regularmente mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos, aumenta la flexibilidad y contribuye al mantenimiento de un peso saludable.

Lo que nadie duda es que, después de un largo día de trabajo, es común sentirse cansado y con ganas de relajarse. Sin embargo, realizar ejercicio después de una jornada laboral puede ser una de las mejores decisiones para mejorar la salud física y mental. De hecho, incorporar actividad física al final del día ofrece múltiples beneficios que van desde la reducción del estrés hasta la mejora del sueño. Además, ayuda a mantener un peso saludable, reducir el riesgo de enfermedades como la hipertensión y una mejoría en el estado físico y mental.

Sin duda, todos estos son argumentos más que suficientes para practicar deporte sea a la hora que sea, incluso, por la tarde-noche tras una larga jornada de trabajo. Hay que tener en cuenta que no existe la hora ideal para hacer deporte sino la hora que la persona pueda. Así, en el caso de los que solo pueden entrenar por la mañana o a los que les gusta hacerlo a esta hora, el ejercicio le ofrecerá un impulso energético para el resto del día, así como le ayudará a mejorar la concentración y el enfoque. Por otro lado, entrenar por la tarde o por la noche puede ser más efectivo para aquellos que experimentan un mayor rendimiento físico en esos momentos, ya que la temperatura corporal es más alta y los músculos están más preparados para el esfuerzo.

Además, independientemente de la hora a la que se vaya a realizar el ejercicio es importante recordar que con realizar entre 20 a 30 minutos de deporte al día puede mejorar la calidad de vida. Pero también está comprobado que realizar ejercicio hace más llevaderas las actividades laborales, y es totalmente posible compaginar empleo y deporte, si se busca la manera.

Beneficios de entrenar después del trabajo

Reducción del estrés y mejora del estado de ánimo : Al mover el cuerpo, se liberan endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Por ello, después de un día laboral intenso, practicar deporte permite liberar tensiones y relajarse, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Actividades como correr, nadar, practicar yoga o levantar pesas ayudan a desconectar de las preocupaciones del día, mejorando la salud mental y promoviendo un mayor bienestar.

Los ejercicios más recomendables para desestresarse

En relación a qué ejercicios serían los más recomendables para después del trabajo, hay que destacar que lo más recomendable sería optar por un enfoque equilibrado que combine tanto ejercicios aeróbicos como de fuerza. Porque las actividades aeróbicas, como correr, nadar o andar en bicicleta, son excelentes para liberar el estrés y mejorar el estado de ánimo, pero los ejercicios de fuerza ayudan a liberar tensiones acumuladas y a fortalecer el cuerpo.