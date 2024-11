Daniel Entrecanales: "La hípica es un deporte inclusivo y paritario que está presente en todos los lugares de España"

Los pabellones 12 y 14 del recinto ferial IFEMA acogen esta semana, entre el jueves 28 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, una nueva edición de la IFEMA Madrid Horse Week (IMHW), el mayor evento del mundo de la hípica en España que en esta ocasión amplía su duración de tres a cuatro días.

LA IMHW promete ofrecer un espectáculo único en su jornada inaugural: así, el mágico show de doma en libertad de Santi Serra —presentado por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), cuyo Hospital Clínico Veterinario es el servicio médico equino oficial de IMHW— será el plato fuerte del programa del jueves 28 de noviembre.

Ese mismo día, IMHW incluye además el espectacular show Volteo Cosaco de la compañía francesa Compagine Impulsion, que visita nuestro país por primera vez, así como una extraordinaria actuación de la Banda de Clarines y Timbales del Escuadrón de la Guardia Real.

Creado en 2012, Ifema Madrid Horse Week es el principal evento económico y profesional del mundo del caballo en España, pero también un gran acontecimiento lúdico abierto a expertos en hípica, aficionados y visitantes. En Libertad Digital charlamos con el presidente del Comité Organizador de IMWH y principal impulsor de este evento, Daniel Entrecanales, en vísperas de que la gran cita del mundo ecuestre eche a trotar.

Entrevista a Daniel Entrecanales

Libertad Digita: Este año la IMHW pasa de tres a cuatro días, lo que indica el éxito de un certamen que sigue creciendo año tras año. ¿Qué más novedades podemos encontrar en esta edición?

Daniel Entrecanales: Estamos muy ilusionados con el hecho de pasar de tres a cuatro días, lo que responde además al enorme interés que despierta este evento, tanto a nivel deportivo como cultural. Además de la duración, las novedades más importantes son la Copa del Mundo de Salto y de Doma Clásico, mientras que el jueves está dedicado a los espectáculos. Tenemos la suerte de que viene el Escuadrón de la Guardia Real con su Banda de Clarines y Timbales. Luego estarán los cosacos con su espectacular show Volteo Cosaco de la compañía francesa Compagine Impulsion, que visita por primera vez nuestro país, y Santi Serra como plato fuerte del jueves.

LD: Para un lego en la materia, háblenos de la importancia que tiene la figura de Santi Serra en el mundo de la hípica.

DE: Santi Serra es un súper referente a nivel mundal en el mundo de la doma en libertad. Su habilidad para comunicarse con los caballos es extraordinaria: el respeto, la conexión con ellos... es espectacular. Pero no sólo con los caballos porque en su espectáculo también incorpora otros animales como perros y halcones, así que es absolutamente increíble.

(Santi Serra) Es un gran embajador del mundo del caballo, aparte del componente artístico y emocional que transmite a todos. No hace falta ser un entendido: te das cuenta de la sensibilidad que tiene, cómo maneja a los caballos con esa capacidad que tiene para comunicarse con ellos, así que el show del jueves por la noche va a ser un elemento importante para este año en la IMHW.

LD: Lo que quizá tampoco sepa mucha gente es que SAR la Infanta Doña Elena es la presidenta de honor de la IFEMA Madrid Horse Week. ¿Cuánto de valiosa es su aportación al mundo de la hípica?

DE: Su Alteza representa un papel muy importante en la IFEMA Madrid Horse Week. La Infanta aceptó desde un primer momento ser nuestra presidenta de honor, lo que supuso un espaldarazo fundamental. Contar con el apoyo de las instituciones es muy mportante, desde luego, pero además la Infanta Elena siempre ha sido una gran defensora de la hípica y de los valores que representa. Su compromiso y cercanía ayuda al mundo de la hípica a visibilizar este deporte. Su apoyo supone sin duda alguna un orgullo para todos nosotros: lo valoramos mucho y se lo agradezco mucho siempre que viene cada año al evento.

LD: Háblenos de cifras: ¿qué impacto tiene el mundo de la hípica en la economía española y qué retorno tiene la IMHW para la ciudad de Madrid?

DE: El mundo de la hípica genera en España 7.400 millones de euros anuales, lo que supone un 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según datos del año 2022. Es decir, se trata de una industria muy importante que aporta y apoya en muchísimos sectores dentro de la propia hípica. Hay más de 700.000 caballos en total, 150.000 de los cuales son de cría. Es un mundo muy importante que está muy presente en todas las áreas la economía, no sólo en lo que a la propia competición se refiere. La hípica es un deporte que, de alguna manera, está presente en todos los pueblos de España.

En Madrid, como evento, podemos decir que aportamos mucho a la economía de la ciudad: atraemos a más de 27 países, más de 300 caballos, más de 600.000 euros en premios... A la IFEMA Madrid Horse Week vienen más de 45.000 personas, lo que supone un gran esfuerzo por parte de la organización pero también por parte de los aficionados, que reciben una gran satisfacción al venir a un evento tan importante como éste. Además, nuestro evento es de una tipología que atrae a grupos de amigos, no sólo al experto. Más del 70 por ciento de nuestros visitantes son grupos de cuatro personas o más, de los cuales el 36 por ciento son familiares y amigos. Hay menores de 16 años, parejas, grupos de gente que nunca va sola. La hípica es un deporte inclusivo y paritario, donde hombres y mujeres lo practican por igual. Si vas en familia, no te vas a encontrar esa situación de que tus hijos te digan que no quieren venir... al final quieren venir todos.

LD: ¿Cómo valoran el Premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) que recibieron en enero pasado como mejor evento deportivo de 2023? Seguramente la próxima edición no sólo esté a la altura de la de 2023, sino que a buen seguro superará las expectativas...

DE: El Premio de la APDM nos hizo una ilusión muy grande porque se trata de un acicante y un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando durante tantos años. Nos llenó de ilusión y de motivación. Este año hemos aumentado en unos 600 asientos el aforo, es impresionante el montaje que hemos hecho. Tenemos también la Copa del Rey de Doma Vaquera y hemos aumentado en muchísimos asientos la parte dedicada a la Doma Vaquera…

Pero, además, el Premio supone también un reconocimiento al mundo de la hípica: es muy difícil que te reconozcan desde una asociación como la APDM, por lo que nos hizo una gran ilusión. Este año, como dices, queremos superar las expectativas con nuevas experiencias, un programa deportivo más competitivo y que nos recuerde también la responsabilidad que tenemos como organizadores de eventos deportivos. Todo eso nos sirve como una enorme motivación.

LD: La cultura del caballo siempre ha estado muy arraigada en España y la IMHW, sin lugar a dudas, se encarga de mantener ese legado...

DE: Totalmente. Nuestra ambición es la de contar con una presencia multidisciplinar en la IMHW. Este evento nace como la ilusión de representar a todas las disciplinas hípicas y por eso tenemos todo lo que podemos tener. Este año le vamos a dar el Premio IMWH a Jaume Puntí Dachs y a su mujer, María Álvarez Pontón (entre ambos, pentacampeones del mundo de raid), por todo lo que han hecho y lo que representan en el mundo del raid, contribuyendo significativamente al éxito del raid español en competiciones internacionales y consolidándose como referentes en esta disciplina. Lógicamente, nosotros no tenemos espacio para hacer raid en la IMWH.

En todos los pueblos hay una escultura ecuestre, pero también hay un picadero y un sitio donde practicar el deporte. Y si no practicas el deporte, hay una romería con caballos. El mundo del caballo va desde lo más básico (antiguamente era por el trabajo, ya no lo es, o por la Defensa, el Ejército...), pero esa cultura se ha arraigado y nos sirve como elemento de base para tener tantas disciplinas como tenemos: horseball, salto, volteo, doma vaquera… prácticamente todas la disciplinas están presentes en nuestro evento.

LD: En un país donde priman deportes como el fútbol, el tenis, el baloncesto o el motor... ¿qué mensaje lanzaría al público en general para que empiece a aficionarse al mundo ecuestre y a IFEMA Madrid Horse Week?

DE: En realidad se trata de entender un deporte que aúna la ilusión de competir con la ilusión y la maravilla que es compartirlo con un caballo. Es un binomio entre un jinete o una amazona y un caballo, y yo animo a la gente a que venga a IFEMA Madrid Horse Week porque no sólo tenemos Copa del Mundo (de saltos y doma), sino muchos espectáculos y muchas actividades ligadas al mundo del caballo. Se puede disfrutar del caballo sin ser un experto: disfrutar desde el pony con los niños que vienen a competir, hasta ir a conocerlos… conocer los ponys, acariciarlos, les damos el diploma y les iniciamos en este mundo con lo que llamamos como ‘el bautismo hípico’, que para muchos es el comienzo de la cultura y de la relación con el caballo.

En definitiva, el mensaje al público es que se acerque a la IMHW sin prejuicios porque hay algo para todos: la emoción, las competiciones, la magia, los espectáculos... todo esto supone una gran oportunidad para aprender de los caballos y poder disfrutar de ellos.