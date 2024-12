7 / 9

Momo González y Jon Sanz

La unión de Mike Yanguas y Coki Nieto obliga a mover fichar a Jon Sanz. Esta pareja todavía no está cerrada, pero es bastante probable que acaben juntándose. Momo González está ahora mismo con Edu Alonso y por ranking y nivel, tiene sentido que se una al jugador navarro que también está en una gran progresión. Talento tiene y ahí está Alejandro Galán para confirmarlo. El madrileño le eligió para algunos torneos con la lesión de Juan Lebrón. Esta pareja también sería atípica porque el pegador estaría en la derecha. No es el mismo caso de Mike Yanguas porque Jon Sanz es zurdo y sí, Momo González sí se parece más a Coki Nieto. Es un jugador de drive con menos remate que los primeros en el ranking. Sin embargo, Momo, es de los jugadores con más talento del circuito. Tiene golpes muy cercanos a los que se inventa Agustín Tapia, el mayor mago que hay ahora mismo en el pádel. Es una pareja equilibrada, competitiva y a Momo le viene bien el carácter fuerte de Jon.