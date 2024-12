Deporte y sida: ¿Quiénes son los deportistas más famosos que han tenido sida?

12 / 17

Greg Louganis (Salto de trampolín)

El saltador estadounidense, ganador de dos oros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles’1984, otros dos en Seúl 88 y cinco Mundiales, anunció que estaba infectado en febrero de 1995, con 35 años. Louganis había sido uno de los deportistas que en su época desafiaron los prejuicios sociales al declararse públicamente homosexual. Además, tras su anuncio perdió la mayoría de patrocinadores, con la excepción de Speedo. En 1997 se realizó una película para televisión sobre su biografía, “Rompiendo la superficie” dirigida por Steven H. Stern. En 1999, se publicó el segundo libro de Louganis, For the Life of Your Dog.