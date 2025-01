El gesto de Pérez de Vargas perdiendo de cuatro, que está dando la vuelta al mundo

España disputó su tercer partido de fase de grupos frente a Suecia tras las contundentes victorias que le otorgó a Chile y a Japón. Ayer tocaba contra los suecos, rival que también había vencido sus dos partidos anteriores. Una mala primera parte de los hispanos ponía a los españoles por debajo en el marcador por 11 a 16 favorable a Suecia en el descanso.

Fue en el minuto 40, cuando, habiendo pasado 10 minutos de la segunda parte y con un 20-14 en el marcador a favor de los escandinavos, el árbitro señaló 7 metros para los suecos. Gonzalo Pérez de Vargas hizo un milagro de los que acostumbra y paró el penalti de Hampus Wanne.

Le perdona la roja a Wanne perdiendo de cuatro

El guardameta paró con el antebrazo y el rechace le dio en la cara, el colegiado interpretó que el jugador del Barça y compañero de Pérez de Vargas en el club blaugrana había tirado a la cara del guardameta español. Ante esta situación, el árbitro le mostró la cartulina roja al lanzador Hampus Wanne.

🟥Gonzalo Pérez de Vargas perdona la roja al sueco Wanne tras afirmar que el lanzamiento no iba a la cabeza del portero. #HispanosRTVE #CRODENNOR2025 📺Sigue el DIRECTO: https://t.co/fk4HCFLAt7 pic.twitter.com/DGQllWhS7d — Teledeporte (@teledeporte) January 20, 2025

Fue el propio Gonzalo Pérez de Vargas quien rectificó al colegiado y le confesó que el balón le había dado en el rostro, pero proveniente de un rechace ocasionado por su parada con el antebrazo. El pabellón Telenor Arena de Oslo se rindió ante esta acción del español y lo ovacionó mientras su compañero de equipo Wanne le agradecía el bonito gesto de fair play que había tenido tras detener el penalti.

Hasta el propio árbitro agradeció el gesto del guardameta, que deja claro cuáles son los valores tan nobles de un deporte como el balonmano. ¡Cuánto tienen que aprender en otros muchos deportes sobre el fair play!

"Estas normas se han introducido para proteger al portero y es lo que hay. Al final, no hay que sobreactuar en estos casos. Tenemos cámaras por todos lados y, cuando no es un pelotazo en la cara, no lo es. Me ha salido natural, y la verdad es que lo volvería a hacer. Espero que todos mis compañeros también. El balonmano es un deporte noble, un deporte sano, y estas cosas lo demuestran", declaró Pérez de Vargas después del partido.

Dujshebaev´s al ataque

Finalmente, esta no fue la única buena noticia para España. Después de un mal arranque del partido, España consiguió ir reduciendo la ventaja hasta los últimos minutos finales, cuando, a falta de 1 minuto y 20 segundos, empató el encuentro 28-28 gracias a un colosal Ian Tarrafeta. Aunque la alegría duraría poco, a falta de 35 segundos Suecia volvía a ponerse por delante por 29-28.

Pero la mejor noticia llegó en los últimos segundos del partido. Desde la línea del área de 9 metros, fue Alex Dujshebaev quien metió la bola para dentro y volvió a dar la igualada 29-29. En el último segundo del partido, fue precisamente su hermano Dani Dujshebaev quien salvó el último tiro del encuentro cuando España se encontraba sin portero tras la superioridad en ataque.

España consiguió así el empate, tirando del Gen Hispano tan característico que le hace no bajar los brazos hasta el final e igualar así un partido clave en la trascendencia del Mundial para la selección. Ahora toca pensar en los siguientes partidos: el miércoles se enfrentará a Noruega a las 20:30, el viernes lo hará contra Portugal y el domingo frente a Brasil.