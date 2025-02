El pádel está en guerra: boicot de los jugadores que se niegan a jugar

Queda tan solo un día para saber qué pasará con el P2 de Gijón, torneo que se disputa en el primer fin de semana de marzo y tras la petición general, de público y jugadores, para que hubiera más torneos en España. Este viernes es la fecha límite para que los jugadores se puedan inscribir en el torneo de Premier Padel y a esta hora (11:00) no se ha inscrito ninguna de las veinte mejores parejas del mundo. ¿Casualidad? ¿Desinterés general por este torneo? No. Los jugadores se han puesto de acuerdo y están realizando un boicot. Hay una guerra fría, cada vez menos fría, con Premier Padel y es su forma de protestar y están poniendo al límite la paciencia de los organizadores. Ahora mismo Miguel Lamperti (número 58) y Daniel Santigosa (número 77) serían los cabeza de serie.

Jugadores inscritos

Premier Pádel ha enviado una carta a los jugadores, con mejor ranking, que podría ser interpretada como una amenaza, advertencia o ultimatum. Es una carta en la que, junto a varios patrocinadores importantes, les anuncian medidas en su contra si toman la decisión de no jugar en Gijón. Hay mucha preocupación porque esto supondría un golpe muy negativo en todos los sentidos para los organizadores. Un torneo sin público o con un público que se siente engañado, patrocinadores descontentos y que mirarían con otros ojos poner su dinero en futuros torneos y, por supuesto, quedaría en duda la continuidad del P2 de Gijón en el futuro.

¿Qué ha pasado?

Muchos jugadores pidieron que hubiera más torneos en España, país donde más público hay por el pádel, y que frenaran la expansión internacional con demasiados viajes, países y torneos y en algunos, con pistas semi vacías. Entonces, ¿ qué ha pasado? Esta semana, con el inicio de la temporada en Arabia Saudí, los mejores jugadores se reunieron y tomar esta decisión de no inscribirse. En realidad, Gijón es un daño colateral, no tienen nada en contra de este torneo, más bien lo contrario. Es solo una medida de presión para que Premier Padel atienda las peticiones que viene reclamando desde hace tiempo y algunas novedades para esta temporada que no han gustado entre los jugadores, como es el reparto de puntos, la reducción de los cuadros de los torneos (algo que perjudica a las parejas de ránking medio-bajo que hasta podrían perder dinero por participar), un reparto más justo de puntos y premios económicos y la obligación de disputar casi todos los torneos. Alejandro Galán, en una reciente entrevista con Libertad Digital, compartió una de estas quejas: "Si podemos elegir no ir a algunos torneos e incluso es que hemos jugado enfermos, eso va a ser positivo para todos. Por las normas que hay, estamos obligados a jugar 22 torneos de los 25 que hay. Eso a ninguno de los jugadores les viene bien. Hemos visto lesiones, gente indispuesta, enferma, con migrañas y jugando, pero no tenemos la capacidad de subir o bajarnos de los torneos".

Se han producido reuniones con la Asociación de jugadores y la Federación Internacional de Pádel, pero no han llegado, ni se han acercado, a un acuerdo. Seguirán las negociaciones y por eso, viendo que ninguna pareja importante se apuntaba al P2 de Gijón, han ampliado la fecha de inscripción del 7 de febrero al día 14.

La carta de Premier Pádel a los jugadores

El equipo legal de Premier Pádel ha enviado una carta a la Asociación de jugadores en la que les advierte de las consecuencias de este boicot. Incluso les avisan de que podrían defender sus intereses en los tribunales. Una advertencia, secundada por los principales patrocinadores del circuito, algo clave porque sin ellos no habría estabilidad en el circuito. En esa carta se resaltan las consecuencias económicas, pero también las deportivas puesto que podría "dañar la imagen del circuito y del deporte" y esto supondría una baja de los ingresos para los propios jugadores que están viendo como crece (y muchísimo) un deporte que, según Premier Padel, podría estancarse o retroceder su evolución ya que impediría o dificultaría la llegada de nuevos patrocinadores e inversores.

La situación está en un momento delicado, hasta crítico. Por un lado está la postura de los jugadores, pero es que no solo se están enfrentando a los organizadores, sino también a sus principales patrocinadores, con los que ganan, en algunos casos, más dinero que por los propios premios de los torneos. Desde la organización alegan que están siendo flexibles porque les están permitiendo participar en todos los eventos y torneos que no pertenecen a Premier Padel. Hace unas semanas, fue la Hexagon Cup en Madrid o esta pasada semana en la India con la World Padel League, otro torneo por equipos.

Quedan horas para que el conflicto se resuelva o no. Quizá no vayan a Gijón y sigan negociando. Veremos hasta donde tiran de la cuerda los jugadores masculinos porque en el cuadro femenino no hay ningún problema. Todas las cabezas de serie se apuntaron al P2 de Gijón.