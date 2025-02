Muere el abuelo que fue agredido cuando intentaba defender a su nieto árbitro

Andrés Rico, el espectador agredido durante el partido de balonmano que enfrentó el pasado 15 de diciembre a los equipos base del BM Sanxenxo y el Rasoeiro en Vilalonga, falleció esta madrugada tras más de dos meses hospitalizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

El abuelo del colegiado de ese encuentro, de categoría juvenil, no ha podido superar las lesiones sufridas tras una caída al ser empujado por el padre de una jugadora del equipo de O Grove cuando intentaba defender a su nieto.

Aquel fatídico 15 de diciembre, el padre de una jugadora del equipo visitante (de categoría cadete, es decir, niñas de 15 años) comenzó a increpar al árbitro del partido, un joven de la misma edad. En ese momento, otro espectador intervino para reprocharle su actitud, recordándole que se trataba de un encuentro entre niños. Este espectador era, precisamente, el abuelo del árbitro que estaba siendo insultado.

La situación escaló cuando el hombre, de cerca de 70 años, fue empujado por el agresor, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza. El impacto lo dejó inconsciente, por lo que fue necesaria la intervención de una ambulancia que lo trasladó de inmediato al hospital. Allí, el abuelo del árbitro permaneció en estado grave durante más de dos meses, hasta que, lamentablemente, ha fallecido-

La Federación Gallega de Balonmano informó este lunes de que la familia de Andrés quiere agradecer públicamente a todo el personal del Hospital Álvaro Cunqueiro, especialmente al del área F 2, UCI 2 y REA 2, su "profesionalidad, atención y empatía mostrada durante estos más de dos meses de pesadilla".

Además, la federación presidida por Bruno López lamenta no haber sido capaz de "impedir el fatídico suceso", además de mostrar su "impotencia e indignación" por este suceso.

"Perdón por llegar tarde, perdón por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido", señala la FGBM en su comunicado, en el que también pide disculpas por "no lograr que quien legisla y regula, por lo menos intuya que lo que hay no llega".

La Federación Española de Balonmano también trasladó su "más sincero pésame" a la familia y amigos del fallecido, además de reafirmar su "rechazo absoluto" a todo tipo de violencia en el deporte.