Ana Peleteiro sobre su embarazo y su futuro en el atletismo: "La vida no siempre sigue nuestros planes"

Ana Peleteiro ha vuelto a mostrar la misma claridad y sinceridad que la caracterizan al hablar sobre su reciente anuncio de embarazo. Hace apenas unos días, la atleta comunicó que está esperando su segundo hijo y ahora ha compartido los sentimientos que le han acompañado desde que se enteró.

En sus palabras, Ana reconoce que este embarazo no fue planeado y que, aunque a menudo se habla de los embarazos como momentos maravillosos, también es importante dar visibilidad a las emociones más complejas que pueden surgir: "Cuando no es planeado te puede trastocar". "He estado un poquito triste", confesó, explicando que le costó un poco asumir la noticia al encontrarse en un momento en que buscaba llevar su carrera deportiva al máximo nivel.

"Soy una persona muy planificada", explicó Peleteiro, quien admitió que este embarazo ha llegado "cuando Dios ha querido". A pesar del impacto inicial, asegura que poco a poco ha ido gestionando la situación y que solo le tomó unos días adaptarse a esta nueva etapa. "Nada que no se arregle con unos percebes", comentó con humor.

La noticia coincidió, además, con el Campeonato de Europa en Madrid, y Ana ha confesado que le dolió que algunas personas interpretaran su ausencia como una falta de compromiso. "Me dolió un poco", reconoció. "Siempre que estoy con la selección española me transformo. Eso me afectó un poco".

El embarazo sorpresa

Ana Peleteiro anunció hace unos días en sus redes sociales, acompañada de una imagen familiar, la feliz noticia de la próxima llegada de un integrante más a su familia.

Pocos días después, compartió un video fechado el 19 de junio, donde muestra el momento en que se enteró de su embarazo al hacerse un test. En las imágenes, la atleta confesaba estar "rayada" por una falta y explicaba que no estaban buscando ampliar la familia, expresando sentirse agobiada y nerviosa. "Va a dar negativo", se decía a sí misma tratando de convencerse, aunque ya anticipaba la edición: "Spoiler: prepárate, guapa".

Sorprendida, llevándose las manos en la boca, descubrió las dos rayitas que confirmaban el positivo. "Y aquí empezó el show más heavy de mi vida, que duró unos 7 días", reconocía Ana con sinceridad.

Junto a un emotivo video del momento en que descubrió su positivo, Peleteiro reflexionó: "La vida no siempre sigue nuestros planes, pero en sus giros inesperados es donde esconde sus mejores sorpresas".

@apeleteirob La vida no siempre sigue nuestros planes, pero en sus giros inesperados es donde esconde sus mejores sorpresas ✨ Os mentiría si no os dijera que durante varios días, me costó mucho aceptar la realidad y ver el lado bueno, pero gracias a mi familia y a los que más me quieren, conseguí ver esta sorpresa como lo que realmente es, algo maravilloso🥹💗 ♬ Romantic Classical Piano Solo - FREDERIC BOUCHAL

El entrenamiento de Peleteiro embarazada

Tras asumir la noticia y con la ilusión de ampliar la familia, Ana Peleteiro ha compartido cómo afrontará los próximos meses, centrando su energía no solo en el bebé, sino también en su desarrollo personal y profesional.

"Además, ahora Benjamin también quiere formar parte de esto, por lo que voy a seguir entrenando en pista. Voy a estar mucho más cerca de lo que es el atletismo", explicó la atleta en sus redes sociales. "No voy a dejar de correr como sí que lo hice con el embarazo de Lúa", aseguraba la atleta, dejando claro que esta vez vivirá la maternidad sin desvincularse del deporte.