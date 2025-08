Un niño de 10 años corre 25 kilómetros en poco más dos horas: ¿gesta o irresponsabilidad?

Quédense con su nombre porque puede ser una de las grandes promesas del atletismo no solo nacional, sino también a nivel mundial. Se llama Iván Blanco Estrada, es malagueño y tiene solo 10 años. Pero lo más asombroso de todo es que este joven es capaz de correr distancias superiores a los 20 kilómetros con suma facilidad. De hecho, recientemente, Iván corrió una distancia de 25 kilómetros en un tiempo de dos horas, tres minutos y 45 segundos, a un ritmo de medio de 4:57 minutos por kilómetro.

Una auténtica brutalidad, pues la marca resulta incluso difícil para una persona adulta. Además, el joven deportista andaluz tiene una marca personal de 17:25 en 5 kms, a una media de 3:29 por kilómetro.

El hito se ha hecho viral tras una entrevista con una influencer de la marca ‘Vitamin Well’, organizadora del proyecto solidario 50-50-50, al que se sumó un Iván que ha explicado cuáles son las claves para lograr estas marcas. "Hay que tener constancia, entrenar todos los días y tener pasión por este deporte", dice el menor con una confianza que casi asusta.

Lo de Iván Blanco no es casualidad. Su día a día es casi idéntico al de un profesional, tal y como ha expresado en el vídeo: "Hago dobles sesiones de entrenamiento (mañana y tarde), rutinas de core, trabajo de tren superior y ejercicios de movilidad de cadera".

Dice que su comida preferida antes de una competición es arroz con remolacha y, como premio por las buenas notas que ha sacado este curso, ha pedido a sus padres que le regalen "una piscina de hielo para las piernas". Una auténtica barbaridad lo de este joven runner malagueño, cuya trayectoria se debe seguir muy de cerca en un futuro no demasiado lejano.

El eterno debate

Sin embargo, no pocas voces ponen en tela de juicio la gesta de Iván, asegurando que puede ser "una irresponsabilidad" que un niño de diez años corra 25 kilómetros en poco más de dos horas. Es el caso de la saltadora Ana Peleteiro, que afirma en Instagram: "Romantizar que un niño de 10 años haga ese cantidad de entrenamientos e incluso hasta doble sesiones, es cuanto menos preocupante".

Las declaraciones de la atleta gallega han encontrado respuesta en el ultrafondista e influencer Sergio Turull, conocido en redes sociales como Pitufollow. "Iván corrió 25 kms porque quiso, porque lo disfruta y porque quiso sumarse a la causa para dar voz a otros niños que no pueden. Lo hizo con supervisión de su padre en todo momento, con mucha ilusión y con una mentalidad que apunta alto. Jacob Ingebrigtsen a su edad hacía 120km semanales, Kilian Jornet subía montañas con cuatro años… no todo lo que se sale de lo común tiene que ser peligroso, pero es fácil criticar un vídeo de 30" sin conocer la historia ni el contexto. A veces lo más sano, puede que sea no opinar. Mis mejores deseos para Iván y su familia", dice este influencer.