Duplantis no se cansa de batir el récord mundial de pértiga

Armand Duplantis lo ha vuelto a hacer. El atleta sueco, de 25 años, ha batido de nuevo el récord mundial de salto con pértiga tras superar el listón sobre 6,29 metros en su segundo intento, dentro del Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría)

Duplantis rara vez defrauda. Y esta vez no iba a ser menos. El atleta nacido en Lafayette (Luisiana, Estados Unidos) ha batido su propio récord mundial por tercera vez en este año 2025 y por decimotercera ocasión en total en su carrera.

Mondo Duplantis 🇸🇪 clears a World Record of 6.29m in the Pole Vault in Budapest!!!!🤯🤯🔥 The 13th World Record of his career.🐐🐐 pic.twitter.com/ZU6nM1A9B5 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 12, 2025

La primera vez que batió la plusmarca mundial fue en febrero de 2020 en Torun (Polonia) con 6,17, en categoría indoor, superando en un centímetro la anterior plusmarca que el francés Renaud Lavillenie había conseguido seis años atrás en Donetsk (Ucrania), también bajo techo.