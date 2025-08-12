Menú

Duplantis no se cansa de batir el récord mundial de pértiga

El sueco supera los 6,29 metros Budapest. Es la tercera vez que Mondo bate su propia plusmarca en 2025 y la decimotercera en total.

Armand Duplantis vuelve a batir el récord mundial de salto con pértiga. | EFE

Armand Duplantis lo ha vuelto a hacer. El atleta sueco, de 25 años, ha batido de nuevo el récord mundial de salto con pértiga tras superar el listón sobre 6,29 metros en su segundo intento, dentro del Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría)

Duplantis rara vez defrauda. Y esta vez no iba a ser menos. El atleta nacido en Lafayette (Luisiana, Estados Unidos) ha batido su propio récord mundial por tercera vez en este año 2025 y por decimotercera ocasión en total en su carrera.

La primera vez que batió la plusmarca mundial fue en febrero de 2020 en Torun (Polonia) con 6,17, en categoría indoor, superando en un centímetro la anterior plusmarca que el francés Renaud Lavillenie había conseguido seis años atrás en Donetsk (Ucrania), también bajo techo.

