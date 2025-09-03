Los manifestantes pro Hamas provocan un lamentable caos en la Vuelta

La undécima etapa de la Vuelta que se debía disputar con normalidad con salida y meta en Bilbao, terminó de manera brusca y de forma atípica, ya que "por motivos de seguridad" la organización decidió marcar los tiempos a 3 km de la Gran Vía, repleta de manifestantes pro Hamas, y no designar ganador de etapa.

🔴Así está la línea de meta en la etapa 11 de #LaVuelta25 en Bilbao, que ha provocado que la organización decidiera que no haya ganador y que se tomen los tiempos a tres kilómetros de la llegada.#VueltaRTVE2shttps://t.co/Mid7B2zOG9 pic.twitter.com/FWVUZPvOBn — Teledeporte (@teledeporte) September 3, 2025

Un auténtico caos y una vergüenza que dejan a la altura del betún a nuestra Vuelta a nivel mundial ya que la imagen se está extendiendo como la pólvora.

Nueva protesta por la presencia del equipo @IsraelPremTech en #LaVuelta25 a 27 kilómetros de la línea de meta de la etapa 11 con final en Bilbao. 🔴#VueltaRTVE3s en directo en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/Mid7B2zOG9 pic.twitter.com/rcUhwdY5vo — Teledeporte (@teledeporte) September 3, 2025

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta. No habrá ganador de etapa. Habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos", señaló en plena carrera un comunicado de la organización.

Lo que mal comenzó, peor concluyó. El ambiente por la participación del equipo Israel en la Vuelta está enrarecido. En la crono por equipos de Figueres fue interrumpida la marcha del equipo en pleno esfuerzo. El pasado martes en Lumbier un grupo de simpatizantes de Hamas estuvo a punto de provocar una tragedia y ahora llega lo de Bilbao.

En la salida de la etapa de este miércoles los comisarios reunieron a los equipos para tratar temas de seguridad, pero la etapa salió. En la neutralizada hubo otro parón ante la presencia de un grupo que se dirigió verbalmente a los corredores.

Ambiente de cierto "miedo", según algunos corredores, de incertidumbre y de descontrol según avanzaba la etapa. El ambiente en los pasos por El Vivero y Pike era como siempre festivo y ejemplar, como suele ser habitual en el País Vasco. Pero las noticias que llegaban desde la línea de meta eran diferentes.

La meta se convirtió en escenario de una manifestación que hacía imposible el paso de los corredores. La decisión, pensando en la seguridad de los corredores, no se hizo esperar. Se mutiló una etapa que marchaba emocionante con el duelo entre el danés Jonas Vingegaard y el británico Tom Pidcock.