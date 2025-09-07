Tragedia en el fútbol sala: muere un portero justo después de parar un penalti

Tragedia en el municipio brasileño de Augusto Correa, en el noreste del estado de Pará (norte del país). Durante un torneo de fútbol sala, el portero Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, falleció poco después de realizar una parada decisiva. El suceso se produjo en el gimnasio municipal de Augusto Correa y, según numerosos testimonios, después de detener el penalti —posiblemente con el pecho—, el jugador se desplomó pocos segundos después de la acción.

Pixé, de 31 años, fue asistido inmediatamente en el lugar y trasladado al Hospital de Sao Miguel, aunque lamentablemente no logró sobrevivir al llegar al centro médico.

🇧🇷 | Tragedia en Brasil: arquero de 31 años murió tras atajar un penal con el pecho en un partido de futsal en Pará. El jugador, Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, se desplomó segundos después de contener el remate y falleció en el hospital. Se investigan las… pic.twitter.com/Oj79Cok5Qc — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 5, 2025

Aunque no se ha confirmado la causa exacta de su fallecimiento, se sospecha que pudo deberse a un infarto masivo, por lo que su cuerpo será sometido a una autopsia para esclarecer los hechos.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) ha mostrado su profundo dolor en un comunicado por la muerte de Pixé. "Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antonio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo... Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha... en este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva", señala el organismo en la nota.