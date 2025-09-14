La Vuelta a España 2025 pasará tristemente a la historia por todas las manifestaciones antisemitas y pro Hamás que han arruinado la carrera en no pocas etapas, incluyendo la del último día, este domingo 14 de septiembre, que tuvo que ser cancelada de forma abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se registraron en varias calles del centro de Madrid, donde los radicales ocuparon las calzadas y se enfrentaron a la Policía.

Poco antes de confirmarse la suspensión de la etapa, mientras los ciclistas se dirigían camino a Madrid, el excorredor Perico Delgado, comentarista habitual de la Vuelta en Televisión Española, pronunció unas palabras, llenas de cordura, que han sido aplaudidas por los usuarios de las redes sociales.

Las cámaras de TVE enfocaban a un grupo de personas que portaban una enorme pancarta con el lema ‘Abajo el Estado de Israel’, interrumpiendo el paso de los ciclistas.

Enorme Pedro Delgado cuando la gente ha cortado la carrera.

"La imagen que estamos dando al mundo es lamentable, en un país que se llama democrático. ¿Pero quién se cree esta gente para tener más derecho que otros?". Esto es lo que ha provocado el propio Pedro Sánchez. pic.twitter.com/zz36YUlZTG — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 14, 2025

Fue entonces cuando Delgado, acertadísimo, aseguró: "Piden respeto para la gente, que es lo que no se está respetando en la Vuelta a España (…) ¡Claro, es que al final provocas violencia! La imagen que estamos dando en el mundo es lamentable, en un país que se llama democrático. ¿Pero quién se cree esta gente para tener más derecho que otros?".

⁦@rtve⁩ corta con publicidad a Perico Delgado cuando el Exciclista critica a los partidos políticos "q fomentan el odio en un país q se llama democracia" durante las protestas radicales y violentas pro palestinas. El boicot a la Vuelta interrumpe la última etapa en Madrid. pic.twitter.com/LHlgKGbfqI — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) September 14, 2025

Lamentablemente, RTVE decidió⁩ cortar con publicidad a Perico Delgado cuando el exciclista criticó a los partidos políticos que "fomentan el odio en un país que se llama democracia". Lamentable lo que ha ocurrido en la Vuelta en las carreteras, pero también durante la retransmisión en la televisión pública...