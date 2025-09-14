Oblique Seville y Melissa Jefferson, nuevos reyes mundiales de la velocidad

El jamaicano Oblique Seville, con marca personal (9.77), y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, con récord de los campeonatos (10.61), se convirtieron este domingo en los nuevos reyes de la velocidad mundial, al ganar sus respectivas finales de los 100 metros en el Estadio Olímpico de Tokio.

La final de los 100 metros masculinos reunió sobre la pista a lo más granado de la velocidad mundial bajo un ambiente de máxima expectación. Solo faltó uno en la línea de salida, el italiano Marcell Jacobs, que sorprendió al mundo en este mismo estadio, al ganar la final olímpica de 2021 y que cayó en semifinales.

Oblique Seville 🇯🇲 is the World 100m Champion!!🥇🥇 🥇 Oblique Seville 🇯🇲 9.77 (PB)

🥈 Kishane Thompson 🇯🇲 9.82

🥉 Noah Lyles 🇺🇸 9.89pic.twitter.com/1yV72I6UYJ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 14, 2025

De la pelea por el oro se cayó el vigente campeón olímpico de los 200 metros, el botsuano Letsile Tebogo, que por una salida falsa fue descalificado, marchándose contrariado de la pista acompañado de un juez mientras miraba a sus rivales.

Sin Tebogo, que antes de llegar a Tokio ya hablaba de su particular duelo con Noah Lyles, todas las miradas se dirigieron al estadounidense y al jamaicano Kishane Thompson, que en semifinales avanzó sus intenciones (9.85) y llegó a Japón avalado por la medalla de plata de hace un año en los Juegos Olímpicos de París.

Además, Thompson era la apuesta personal para la victoria del plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros, su compatriota Usain Bolt, que presenció la carrera desde el palco de autoridades, junto al presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe.

Sin embargo, fue otro jamaicano, de 24 años, el que irrumpió en escena para llevarse la gloria del oro y entrar en el libro de historia del atletismo mundial: Oblique Seville. Fue a la tercera ocasión tras participar en las finales de los Mundiales de Eugene 2022 y Budapest 2023.

Seville paró el crono en 9.77, marca personal, por delante de Thompson (9.82), con el que se abrazó en la meta, y de Lyles (9.89), que de nuevo vio esfumarse el reto que tenía de triplete de oros como hace un año en París. En su recuerdo quedará la gesta de Budapest 2023 pero también el sueño imposible de igualar a Bolt.

La celebración de Seville, y por extensión de Thompson, vino acompañada en la megafonía del estadio por el 'Buffalo soldier' de Bob Marley, otra leyenda jamaicana.

Minutos antes de la final masculina fue la femenina, en la que saltó la sorpresa con el triunfo de la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que venció a la jamaicana Tina Clayton, segunda (10.76) con marca personal, y a la santalucente Julien Alfred, tercera con 10.84.

𝑳𝒂 𝒓𝒆𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ¡Melissa Jefferson es campeona del mundo en los 100 metros! #AtletismoRTVE #WCHTokyo2025 pic.twitter.com/049YfAb4fm — Teledeporte (@teledeporte) September 14, 2025

La joven atleta de Georgetown, de 24 años, medallista de bronce olímpica en París 2024, voló sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio y dejó cariacontecidos a los 67.000 aficionados que llenaron el recinto. También seguramente a las jamaicanas Shericka Jackson (10.88), cuarta, y Shelly Ann Frayser-Price (11.03), sexta; y a la estadounidense Sha'Carri Richardson (10.94), quinta, que no pudo revalidar el oro de Budapest 2023.

"Ha sido un año increíble. He estado soñando con este momento. Salir con la medalla de oro y un récord de campeonato es un gran comienzo para mi segundo Mundial. Hoy todo se trataba de mí, de confiar en mis habilidades, en mi entrenador, en el camino que me habían dado y en mi fe. Y simplemente confiar en que estaba preparada para este momento", dijo la estadounidense al terminar la carrera.

Para Frayser-Price, leyenda del atletismo mundial, ésta fue una carrera especial. Fue su novena final mundial -cinco títulos- a los 38 años y también su última carrera profesional ya que tras este campeonato ha decidido retirarse.