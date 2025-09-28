España brilla con luz propia en los primeros Eurogames 112 celebrados en Alcobendas

La ciudad madrileña de Alcobendas puso este sábado 27 de septiembre el broche de oro a la primera edición de los Eurogames 112, disputados durante cuatro días -dentro de la Semana Europea del Deporte, tras la elección de este municipio como Ciudad Europea del Deporte 2025 por parte de ACES Europe-, con la mayor parte de las pruebas celebradas en el Polideportivo José Caballero.

Los Eurogames 112, que están organizados por la Asociación Internacional de Tácticas Policiales (AITP) -fundada en el año 2000 en Quebec (Canadá) y con sede actualmente en Bruselas, esta asociación está presidida por el belga Robert Thomas y se dedica tanto a defender los derechos de los policías como a promover las relaciones positivas entre éstos y los ciudadanos-, han congregado entre los días 24 y 27 de septiembre a cerca de 350 deportistas -entre policías, bomberos, médicos, paramédicos, enfermeros, protección civil, agentes de aduanas, agentes de seguridad, controladores aéreos y personal militar, entre otros-, procedentes de ocho países europeos (España, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Rumanía) y dos americanos (Colombia y Ecuador), que han participado en un total de 13 modalidades deportivas.

Tras la ceremonia de inauguración el pasado martes 23, en las dos primeras jornadas de competición se celebraron las distintas pruebas de judo, powerlifting (levantamiento de potencia), tiro con pistola, mountain bike urbano (Urban MTB), jiu-jitsu (brasileño y grapplig), tenis de mesa y carreras urbanas de 100 metros y 3 kilómetros, con claro dominio de los representantes de España y Rumanía en el medallero.

Pero la hegemonía española fue mayor, si cabe, en las dos últimas jornadas de competición, disputadas el viernes 26 y el sábado 27, con las distintas pruebas de atletismo (carrera urbana de 1 kilómetro), natación (1 km, 100 metros crol y estilos, y 50m braza y mariposa) y taekwondo, el viernes; y ajedrez, crossfit, ciclismo y pádel, el sábado.

En atletismo brillaron nombres propios como los de los españoles Daniel Gutiérrez Arranz, Noelia García y Carmen Merino (carrera urbana, 1k); Carlos Morán, José Zafrilla, Gabriel Sánchez Freire y Noelia Gómez, que se alzaron con la medalla de oro en taekwondo; además de los nadadores Fernando García Cuesta, Iván Soriano, Roberto Flores, Mariano Ruiz, Carlos Parra, Luis Miguel Padrino, Cristina Juzgado, Elena García y Noelia Gómez, ganadores de las distintas pruebas celebradas en la piscina del José Caballero.

Ya el sábado, subieron a lo más alto del podio atletas como Ismael Urbano (ajedrez); Ignacio Herranz, Miriam Rodríguez y Macarena Fernández (crossfit); Óscar Soliverdi, Luis Javier Castellano, Sergio Revuelta, Luis Alberto Martínez y Leticia Arroyo, en ciclismo; y Carlos Valbuena, Francisco Sacristán y Beatriz Rentero (dos oros), en la competición de pádel.

Conviene destacar que, a diferencia de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos -competición bianual que se celebra desde el año 1985-, Eurogames 112 es un evento mucho más amplio porque incluye a diversas profesiones del servicio público, y no exclusivamente a policías y bomberos. La organización de los Eurogames 112 corre a cargo de la AITP, cuyo presidente es el belga Robert Thomas. Al frente del comité organizador también se encuentra el irlandés Cleland Rogers.