El Real Madrid necesitaba como agua de mayo un bálsamo, después de la pesadilla del pasado sábado en el Metropolitano, y lo ha encontrado a casi 7.000 kilómetros de casa, en la lejana Almaty, una ciudad de Kazajistán que está cerca de la frontera con China. Lo hizo frente al Kairat, un rival animoso, respaldado por más de 20.000 aficionados, ante el que el equipo de Xabi Alonso acabó paseándose gracias a la zurda de un genio francés llamado Kylian Mbappé. Hat-trick del delantero galo, que ya suma 60 dianas en la Champions, y goleada por 0-5 que permite a los blancos sumar, de momento, pleno de puntos en esta fase de grupos (6 de 6).

Un triunfo plácido, sí, pero con matices. Porque los primeros minutos en tierras kazajas recordaron más al Real Madrid desconectado del derbi que al campeón europeo que pretende volver a reinar en Wembley el próximo mes de mayo. Satpayev, el ariete del Kairat de solo 17 años, que a partir del próximo enero jugará en el Chelsea, se movía entre los centrales con demasiada facilidad, y Courtois tuvo que intervenir cuando apenas se habían cumplido 50 segundos de partido. El equipo local, sin nada que perder, salió con una energía que pilló desprevenida a la zaga del Real Madrid, donde Xabi Alonso cambió medio equipo titular.

El despertar blanco

Pero la tempestad duró poco. Bastó que el Madrid encontrara a un soberbio Arda Güler para que la balanza se inclinase a su favor. El turco jugó de director de orquesta, dio pausa y verticalidad al juego merengue, y con él el partido dejó de ser una montaña rusa. A partir de ahí apareció Mbappé, que ya se sabe que cuando huele sangre no suele perdonar.

El primer golpe llegó desde el punto fatídico. Un inteligentísimo Mastantuono, que cada vez pide más sitio en el once, fue derribado dentro del área por el meta Kalmurza, y Mbappé no falló. 0-1 y el partido ya cuesta abajo. El gol desató al francés, que poco después dejó una jugada de crack al borde del descanso: caño, velocidad y disparo que se fue fuera por centímetros. Fue un aviso de lo que vendría en la reanudación.

Otra vez Mbappé

El segundo tanto madridista llegó con la firma inconfundible del genio de Bondy. Un despeje de Courtois se convirtió en asistencia de oro para un Mbappé que, en carrera, definió con una sutil vaselina ante la salida del guardameta. Gol de coleccionista y partido encarrilado.

El árbitro señaló penalti de Ceballos pero tras revisarlo lo anuló.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/03SKTMSM83 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025

Pero el Kairat no bajó los brazos. Intentó responder con un disparo de Arad desde lejos y Gromyko forzó un penalti, de Ceballos, que el árbitro terminó anulando a instancias del VAR. Pero todo parecía cuestión de tiempo. Mbappé seguía buscando su hat-trick: se lamentó tras fallar un mano a mano servido por Vinícius, pero finalmente encontró el premio en el 79’. Un zapatazo desde la frontal, tras un jugadón de Rodrygo y una bonita asistencia de tacón de Güler, para firmar su hat-trick número diez en la máxima competición continental.

🐢 Un día más en la oficina. Mbappé consigue un 𝒉𝒂𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌 ante el Kairat. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/usuFtHTbu4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025

Camavinga y Brahim cierran la fiesta

Con el partido ya roto, Xabi Alonso tiró de rotaciones. Rodrygo, que en los pocos minutos que tuvo también reclamó su sitio, asistió a Camavinga para el 0-4 de cabeza y Brahim Díaz, siempre con chispa cuando entra desde el banquillo, cerró la goleada con un gran gol en el descuento. El 0-5 final termina reflejando la superioridad de un Real Madrid que, sin ser brillante, impuso su pegada y jerarquía ante un Kairat que empezó con muchos bríos pero que acabó rindiéndose a la evidente superioridad futbolística, en todos los aspectos, de los blancos.

Sin embargo, conviene resaltar que la manita no borra lo ocurrido el pasado sábado en el Metropolitano. El 5-2 ante el Atlético aún escuece, y mucho, porque además este Madrid todavía transmite cierta fragilidad en los arranques de partido. Pero la Champions es otra historia. Aquí la camiseta pesa, Mbappé marca las diferencias y la sensación de superioridad se multiplica.

El francés se va de Kazajistán con un nuevo récord en la saca. 60 goles en la Champions a sus 26 años, una cifra que lo sitúa ya en la persecución de los grandes mitos de la mejor competición del mundo. Y todo ello con la tranquilidad de saber que su equipo, mientras él siga inspirado, la Champions seguirá oliendo a blanco.

Ficha técnica

Kairat Almaty, 0: Kalmurza; Tapálov (Stanoyev, min.64), Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad (Baybek, min.64); Mrynskiy, Gromyko (Zaria, min.79); Jorginho (Edmilson, min.64) y Satpáyev (Ricardinho, min.79)

Real Madrid, 5: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni (Camavinga, min.80), Ceballos, Güler (Bellingham, min.80); Mastantuono (Rodrigo, min.69), Vinícius (Brahim, min.69) y Mbappé (Gonzalo, min.80)

Goles: 0-1, min.25: Mbappé (penalti). 0-2, min.52: Mbappé. 0-3, min.74: Mbappé. 0-4, min.83: Camavinga. 0-5, min.93: Brahim

Árbitro: Marco Guida (Italia). Mostró cartulina amarilla a Gromyko y Arad

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Central de Almaty ante 27.000 espectadores