Un asesor de Trump avisa: aprovecharán la Super Bowl de Bad Bunny para detener y deportar ilegales

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional y jefe de campaña de Donald Trump en 2016, ha dejado un mensaje de aviso de cara a la Super Bowl donde Bad Bunny actuará en el descanso. Corey advirtió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aprovechará el evento para detener a los ilegales que se acerquen al mismo.

CONFIRMED: ICE will be active and on-site at Bad Bunny’s Super Bowl performance. Trump Advisor Corey Lewandowski warns: there’s no place ICE won’t go to remove criminal aliens from the US, even the Super Bowl: "There is nowhere you can provide safe haven to people who are in… pic.twitter.com/kfKlGcuR7Q — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 1, 2025

"No hay ningún lugar en este país que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en la Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos. Así que tengan en cuenta que esa es una situación muy real bajo esta Administración".

Además, Lewandowski considera una mala decisión elegir a Bad Bunny para ser cabeza de cartel del evento: "Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido".

El mensaje de Corey fue todavía más contundente según avanzó la entrevista y volvió a repetir que no habrá ninguna especie de tregua por ser un evento como la Super Bowl: "Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente. Si estás en este país ilegalmente, hazte un favor: vete a casa".

La Super Bowl 2026 se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en New Orleans, en el estado de Louisiana.