El PP saca la Ley Feijóo del Deporte que devuelve "la igualdad perdida por el pago al independentismo"

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante este miércoles la llamada Ley Feijóo del Deporte para devolver "la unidad, seriedad e igualdad perdidas por el pago político de Sánchez al independentismo", tal y como han señalado los senadores del PP, Vicente Azpitarte y Raquel González Benito, en el debate de la iniciativa que ha tenido lugar en el Pleno del Senado.

Azpitarte, portavoz de Deportes del GPP y senador por Granada recalca que "lo que algunos partidos quieren convertir en un debate identitario o simbólico, no es más que un intento de vulnerar el orden constitucional". Asimismo, ha advertido que "la grieta abierta por Sánchez" en la representación internacional a través del deporte, "que tanto emociona a los independentistas", fue negociada por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el PNV en un nuevo episodio de corrupción política del PSOE.

Así, el senador ha denunciado que el PNV "compró el visto bueno de la selección vasca": ¿Cómo explican que pagaran 50.000 euros por organizar un mundial de pelota cuyo precio oficial era de 15.000 euros; que la persona que firmó utilizara una puerta giratoria para convertirse en vicepresidenta de la organización receptora del sobrecoste, y es la misma que autoriza a la selección vasca en competiciones internacionales?", preguntó Azpitarte para anunciar que "todo se investigará dónde debe".

El senador popular afirmó con contundencia que "nadie hace más daño al deporte español que el Gobierno de Sánchez y sus socios" para añadir que, con este episodio o el uso político de la Vuelta a España, demuestran que el Ejecutivo "no vibra con España, la utiliza cuando le conviene, la esquiva cuando le estorba y la vende cuando le hace falta un voto".

"Se trata de cerrar la mayor crisis que ha vivido el deporte español", apuntó Azpitarte, "porque el éxito de nuestras selecciones no pertenece a un Gobierno, sino a España entera (...) Entre defender el deporte español y la cohesión nacional o el poder, pactando con los independentistas y con quienes quieren romper España, el PSOE siempre escoge el poder".

"Nosotros escogemos España, escogemos principios y defendemos cada federación, cada selección, a nuestros deportistas y nuestra bandera", agregó.

Por su parte, la senadora por Burgos, Raquel González Benito, explicó que la Ley de 2022 abrió la puerta a que las federaciones autonómicas compitan internacionalmente contra España, "una cesión consciente, pactada y calculada que socava la igualdad, debilita nuestra imagen internacional y convierte el deporte en otro escenario de división".

En palabras de la dirigente popular, "cuando gana un deportista español, gana España y la tierra que lo vio nacer. Esta es la fuerza del deporte: une lo que otros se empeñan en fragmentar. Incluso el PSOE defendió esta posición hasta Sánchez y la necesidad de pagar sus pactos para mantenerse una semana más en la Moncloa". Así, González Benito advirtió que "el resultado se ve en conflictos como el de pelota, con una federación autonómica enfrentada a la federación española".

Incidió en que la Proposición de Ley del PP pretende atajar "una agresión al sentido común y el resultado a una política de concesiones sistemáticas que han convertido al Gobierno de Sánchez en rehén de movimientos particularistas". La senadora por Burgos aseguró que la Constitución dice con claridad que es competencia exclusiva del Estado las relaciones y representación internacional. "¿Entonces quién gana y quién pierde con la ficción política y las cesiones de Sánchez? Sólo gana el oportunismo político y pierde el deporte español y su prestigio", añadió Raquel González Benito.