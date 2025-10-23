Edye Ruiz y Dani Castor pelean por los cinturones mundiales WKA de muay thai en Bellum-Zone IV

El Polideportivo Municipal El Olivo de Coslada (Madrid) será escenario el próximo sábado 1 de noviembre de Bellum-Zone IV, una magnífica velada que constará de 24 combates de muay thai y K-1: 12 peleas de amateur por la mañana y otras 12 profesionales por la tarde a partir de las 19:00 horas.

El plato fuerte llegará al final de la jornada con el combate que Edye ‘La Sombra’ Ruiz disputará contra el argentino Camilo Castaño, por un lado, y el que enfrentará a Dani ‘Castor’ Romero con el ecuatoriano Gabriel Muñoz, por otro, con los cinturones mundiales de muay thai, versión WKA, en juego en las categorías de -80 kilos y -67 kilos, respectivamente.

El evento, el primero de esta magnitud que se celebra en Coslada, está homologado por la World Kickboxing & Karate Association (WKA) -la federación de deportes de contacto más antigua del mundo por la que han pasado luchadores de la talla de Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros- y los promotores de la misma son Juanfran Romero e Israel López. Esta localidad del Corredor del Henares recoge así el testigo de Pelayos de la Presa, en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que ha sido escenario de las tres ediciones anteriores de Bellum-Zone.

Asimismo, cabe destacar que Bellum-Zone IV constará de dos equipos arbitrales al frente de los cuales está el aclamado Jonathan Fabián, varias veces campeón del mundo, de Europa y de España de muay thai, como jefe de arbitraje.

"Dani y Edye están muy entusiasmados de poder disputar estos títulos mundiales en Coslada. Nunca se había hecho una velada así en esta localidad, que es el lugar donde precisamente empezaron a entrenar Edye y Dani y donde han realizado gran parte de su carrera deportiva. Ambos están muy agradecidos de que la WKA haya podido traer estos títulos mundiales de muay thai a España y sobre todo a Coslada", ha dicho el presidente de WKA España, Antonio Ricobaldi, quien mantiene una estrecha relación con ambos luchadores.

De hecho, cabe destacar que tanto Edye Ruiz como Dani ‘Castor’ son los coordinadores de los cursos de entrenador nacional acreditado por la WKA. Con cerca de 120 combates profesionales a sus espaldas, Edye Ruiz es tres veces campeón del mundo en distintas disciplinas, incluyendo K-1, por entidades como la ISKA (siglas de la International Sports Karate Association) y algunas compañías privadas.

Su nombre suena para la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) -la compañía de boxeo sin guantes que está liderada por el luchador irlandés Conor McGregor y el estadounidense David Feldman-, aunque el hispano-dominicano prefiere tener los pies en la tierra. "¿Bare knuckle? Que venga lo que Dios quiera, yo siempre estoy al pie del cañón", explica un Edye Ruiz que dice estar "muy contento" con la WKA y con su presidente, Antonio Ricobaldi, porque "me están moviendo bien para disputar algunas peleas internacionales". "Yo no pienso en los rivales, sino en mí mismo y en estar siempre al pie del cañón", confiesa ‘La Sombra’, nacido en el año 1991 en Puerto Plata (República Dominicana) pero que reside en Madrid desde los tres años.

Más veterano es Dani ‘Castor’ Romero, que a punto de cumplir los 41 años, reconoce que su combate del próximo 1 de noviembre en Bellum-Zone IV "podría ser la última de mi carrera". "Será especial porque mi intención es que sea la última, aunque quizá luego me dé la ventolera", dice entre risas en declaraciones a la organización del evento. "Este título de la WKA me hace especial ilusión, sobre todo siendo mundial. Quiero darme de palos y quedarme con el cinturón aquí en casa", explica.

"Nuestros rivales son gente valiente que van a venir a por todas, pero muy ordenados. Seguro que vamos a ver buenas peleas para que el público disfrute y nosotros, más aún", ha dicho el luchador madrileño, con unos 70 combates profesionales en su haber.

"Estamos hablando de dos campeones como la copa de un pino: Dani está terminando su trayectoria profesional y Edye está en el punto álgido de su carrera. Vamos a verlos dándolo todo en este Bellum-Zone, que a buen seguro va a ser una velada magnífica. En pocos eventos se disputan dos cinturones mundiales, así que estoy convencidísimo que va a marcar un antes y un después en Madrid", ha explicado, por su parte, Ricobaldi.

"Quedan ya muy pocas entradas porque a Coslada va a comparecer lo más granado del muay thai nacional", finalizó el presidente de WKA España.