Una atleta china de tan solo 16 años deslumbra al mundo por su increíble velocidad

Tremenda exhibición la que ha protagonizado la atleta china Yujie Chen. Lo más asombroso de todo es que Chen, que tan solo tiene 16 años, ha corrido una prueba de 100 metros en 11.10. Una marca histórica, es el nuevo Récord de Asia sub 20, para esta adolescente nacida en 2008 en los China National Games que se celebraron en la ciudad de Guangzhou. Ojo al dato porque es la cuarta marca a nivel mundial.

Con un viento de +0,7 m/s, ganó el oro nacional con una plusmarca que se mantenía intacta desde hacía 28 años. Chen dominó la carrera desde el principio, superando a las medallistas de plata y bronce por casi tres décimas de segundo.

Increíble hito

La magnitud de su proeza solo tiene un puñado de precedentes similares a su edad. Y es que solo una atleta femenina menor de 18 años en la historia ha roto la barrera de los 11 segundos: la velocista estadounidense Candace Hill . Corrió en 10.98 segundos a los 16 años, marca que aún se mantiene como su mejor registro personal. Las olímpicas jamaicanas Briana Williams y Tina Clayton (recientemente coronada subcampeona mundial de los 100 metros) son las únicas otras atletas menores de 18 años que han corrido más rápido que Chen.

THE 4TH FASTEST U18 PERFORMANCE EVER!!! 16-year-old Yujie Chen 🇨🇳 clocked 11.10s to win the women’s 100m at the 2025 National Games of China 🥇 She improved her own Asian youth record by 0.19 seconds. pic.twitter.com/ZPAi57Y6NL — Owen (@_OwenM_) November 17, 2025

Pero esta no es la primera vez que Chen es noticia gracias a su precocidad e increíbles tiempos. A principios de este año, Chen ya había mostrado su talento en la élite mundial al convertirse en la atleta femenina más joven en participar en el Campeonato Mundial de 2025 en Tokio, donde corrió en las series de 200m e integró el equipo de relevos 4x100m de China.