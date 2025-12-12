Cita histórica con el wrestling: John Cena sube al cuadrilátero por última vez

La WWE se prepara para una noche histórica. Este sábado 13 de diciembre, John Cena, uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos, subirá por última vez a un cuadrilátero en el evento principal de Saturday Night's Main Event XLII, donde cerrará una carrera que se ha prolongado durante 26 años y que lo ha convertido en una figura irrepetible dentro del wrestling mundial.

El rival elegido para este adiós es Gunther, el imponente excampeón mundial y uno de los nombres más dominantes de la nueva generación. Recordemos que el austriaco ganó el torneo The Last Time Is Now, organizado específicamente para designar al último oponente de Cena, lo que le otorga el honor y el desafío de ser quien despida a la leyenda.

Un retiro anunciado y una gira de despedida por todo lo alto

Cabe destacar que esta retirada no puede pillar a nadie por sorpresa, ya que Cena anunció en el verano de 2024 que se retiraría al final de 2025... Desde entonces, la WWE diseñó una gira de despedida que recorrió grandes escenarios y recuperó rivalidades históricas. Tal ha sido así que en su último año como luchador en activo, el estadounidense volvió a enfrentarse a nombres clásicos como CM Punk, Randy Orton, AJ Styles, Brock Lesnar o R-Truth, además de combatir contra representantes de la nueva generación como Cody Rhodes, Logan Paul, Dominik Mysterio o Sami Zayn.

Para conocer al último adversario de John Cena se realizó un torneo que comenzó en noviembre en Boston, su ciudad natal, y reunió a superestrellas de Raw, SmackDown y NXT, además de luchadores con historias cruzadas con Cena. Gunther superó a Je'Von Evans, Carmelo Hayes, Solo Sikoa y finalmente a LA Knight para asegurarse su puesto en el combate de despedida.

Durante el último episodio de Raw, el austriaco prometió que vencerá a Cena "por sumisión", asegurando que logrará que el luchador haga algo que no ha hecho en más de dos décadas: rendirse. Su declaración intensificó la expectación para un combate que divide generaciones y promete ser uno de los más vistos del año.

Una trayectoria imposible de igualar

John Cena, nacido en Massachusetts en 1977, debutó en la lucha libre en 1999 y firmó con la WWE en 2001. Desde entonces, su ascenso fue meteórico: se convirtió en 17 veces campeón mundial, el luchador con más títulos máximos en la historia de la compañía, y mantuvo su personaje activo ininterrumpidamente desde 2003, más que cualquier otro luchador en la WWE moderna.

Pero no solo eso sino que, a lo largo de su carrera conquistó la Triple Corona, el Grand Slam, ganó dos ediciones del Royal Rumble, una del Money in the Bank y protagonizó el combate estelar de seis WrestleManias (22, 23, 27, 28, 29 y la segunda noche de la edición 41). Su lema —"Hustle, Loyalty, Respect"— marcó toda una filosofía para varias generaciones de aficionados.

Su influencia trascendió el ring: Cena se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento global, protagonizando películas de Hollywood, campañas publicitarias y participando en numerosas acciones benéficas, incluida su célebre colaboración con Make-A-Wish, donde ostenta el récord de deseos cumplidos.

Además, según estimaciones de Celebrity Net Worth, John Cena acumula una fortuna de 80 millones de dólares, situándose entre los talentos más rentables en la historia del wrestling. Solo Vince McMahon, Stephanie McMahon, Triple H y Dwayne "The Rock" Johnson lo superan en patrimonio dentro del sector.

Pero que nadie se piense que Cena se va a quedar en casa sentado en el sofá… De hecho, su futuro seguirá ligado al cine, a proyectos televisivos y posiblemente a la WWE en labores no competitivas. Sin embargo, su etapa como luchador toca a su fin. Este sábado, cuando se enfrente a Gunther en su combate final, la WWE despedirá a una de sus figuras más emblemáticas y a un campeón cuya huella permanecerá imborrable.