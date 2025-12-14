John Cena dice adiós a la lucha libre: así ha sido la brillante carrera del mito de la WWE

John Cena cuelga las botas y se despide de la lucha libre. Según lo anunciado, el combate que lo enfrentó a Gunther la pasada noche del 13 de diciembre supone el último en una larga carrera que lo llevó al estrellato de la WWE y, en última instancia, al estatus de figura conocida a nivel mundial.

La velada, celebrada en el Saturday Night’s Main Event, tuvo lugar en Washington DC y reunió a Cena con el poderoso luchador austriaco, que recientemente protagonizó también el combate del adiós de Bill Goldberg, otra leyenda del wrestling. El encuentro con Cena duró casi 24 minutos, una extensión inusual en la carrera del mito. La victoria de Gunther también rompió con el patrón habitual del periplo de Cena, que se impuso en 1.818 de los 2.320 combates que disputó en su carrera profesional.

La retirada de John Cena, tras su último combate celebrado la noche del 13 de diciembre ante Gunther, supone el cierre de uno de los capítulos más influyentes en la historia reciente de la lucha libre. Durante casi dos décadas, Cena fue mucho más que un luchador: fue el rostro de la empresa, el referente de estabilidad tras el final de la era Attitude y el emblema de una WWE orientada al gran público global.

Su figura capturó la imaginación de la audiencia, siendo idolatrado por los más jóvenes, aunque resistido por los aficionados más críticos. Con todo, esa polarización no hizo sino reforzar su centralidad en una industria como la del entretenimiento deportivo donde capturar la atención del público es fundamental.

Las cifras ayudan a entender su impacto en el cuadrilátero. John Cena fue 17 veces campeón mundial, superando el récord histórico de Ric Flair tras sumar 14 reinados como campeón indiscutible de la WWE y otros 3 como campeón del mundo de los pesos pesados. Acumuló más de 1.400 días como campeón mundial, una de las cifras más altas de la era moderna.

A ello se suman cinco reinados como campeón estadounidense, dos títulos por parejas, dos victorias en el Royal Rumble un título intercontinental. Durante más de una década, fue el luchador con más apariciones en eventos estelares y uno de los nombres más recurrentes en WrestleMania, donde protagonizó el combate principal en varias ediciones.

En el plano económico, Cena fue una auténtica garantía para la WWE desde que Vince McMahon, histórico líder de la empresa, decidió hacer de él la principal figura del pressing catch, hace más de dos décadas. Aunque la empresa no publica salarios individuales, medios especializados como Wrestlenomics sitúan su salario anual en el entorno de los 10 millones de dólares, a lo que habría que sumar ingresos adicionales por merchandising y bonos por eventos especiales. Este epígrafe no es anecdótico puesto que, durante años, lideró las ventas de productos oficiales, convirtiéndose en uno de los luchadores que más dinero generó para la compañía. No es de extrañar, pues, que su patrimonio supere los 80 millones de dólares.

La despedida

Este 2025, en sus últimas apariciones especiales y eventos de despedida, la WWE ha vuelto a registrar picos de audiencia y ventas de entradas, con funciones que agotaron localidades en mercados clave y reforzaron la percepción de Cena como valor seguro incluso en su tramo final –y todo a pesar de varios errores del equipo creativo de la compañía, que insistió en que Cena interpretase el papel de "villano" durante parte importante de su gira del adiós, rompiendo con su tradicional imagen de "chico bueno"–.

Su transición a Hollywood ha sido el colofón de una carrera excepcional. Lejos de limitarse a papeles testimoniales, John Cena construyó una trayectoria sólida como actor, especialmente en el terreno de la comedia y la acción. Producciones como Trainwreck, The Suicide Squad y, sobre todo, la serie Peacemaker consolidaron su imagen como entertainer global. Su éxito fuera del ring no diluyó su legado como luchador, sino que amplió su alcance y lo convirtió en una figura reconocible mucho más allá del público habitual del wrestling, elevando su mítico "You can’t see me" a la categoría de cultura popular.

En el ring, Cena nunca tuvo una técnica depurada, y esa fue siempre una crítica recurrente. Su repertorio era limitado y su estilo, predecible, hasta el punto de que los públicos más críticos le gritaban "Cena Sucks!" ("¡Cena apesta!") o "You Can’t Wrestle!" ("No sabes luchar").

Con todo, entendía bien la narrativa de los combates y mantenía un aspecto físico envidiable, incluso en los estertores de su carrera, que acaba de cerrar con 48 años y el aval de haber protagonizado el combate estelar de la última Wrestlemania, donde se impuso a Cody Rhodes en una pelea por el título máximo de la WWE.

Su capacidad con el micrófono estaba fuera de toda duda, merced a intervenciones rápidas, agresivas y dominantes que sostuvieron rivalidades durante años y elevaron el valor de numerosos oponentes. John Cena no era el luchador más refinado de su generación en lo tocante a su desempeño en el ring, pero su personaje sí fue uno de los más influyentes, determinantes y rentables.

Una mirada a su figura desde España

"Se va un grande entre los grandes, nos ha dado tantos momentos que, como aficionados a la lucha libre, recordaremos siempre", apunta Super Franky, luchador y anfitrión de Triple W, la exitosa liga española de lucha libre que llena gimnasios y salas de conciertos en Madrid.

El ex campeón de dicha promotora, Johan, añade que John Cena "ha sido un referente, un verdadero ídolo para quienes empezaron a ver lucha libre desde niños… Sus combates son algo que todo aficionado y todo profesional debe estudiar y analizar, porque contando historias en ese ring siempre ha sido el mejor".

Otro de los luchadores de la Triple, Moure El Desatado, se adscribe entre los aficionados que "a veces odiaba a Cena, aunque cuando lo vi por primera vez era muy fan suyo… Con el paso del tiempo acabas entendiendo que, en un mundo como el de la lucha libre, donde el entretenimiento es lo primero, él siempre te aportaba ese interés, esas cositas que te hacían seguir pegado a la pantalla".

Adrián, que hace las veces de árbitro en la Triple W, cierra la ronda de reflexiones recalcando que "John Cena ha sido la estrella más importante que ha creado la WWE. Su papel en la lucha libre me hizo darme cuenta de que la lucha libre es, por encima de todo, un cuento de buenos contra malos… Y, la verdad, a mí me gustan los malos, pero qué puedo decir, siempre caían derrotados por Cena. Al final, ha marcado mi carrera en Triple W y también diría que su figura ha sido relevante en muchos aspectos de mi vida".