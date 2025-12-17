Este miércoles, en Londres, se ha presentado el primer circuito profesional por equipos de la historia del pádel. Se trata de la Hexagon World Series, una competición que promete revolucionar el ecosistema del pádel mundial. Hexagon, FIP (Federación Internacional de Padel) y 54 Group han firmado un acuerdo en The Outernet, espacio cultural de prestigio en Londres, una ciudad donde el pádel no es un deporte tan popular como puede pasar en España o Argentina. Es una muestra más de la intención de globalizar este deporte que cada vez se practica y se ve en más países.

En el acto estaba presentes tres jugadores jóvenes como son Pablo Cardona, Fran Guerrero y Manuel Castaño, además de Luigi Carraro, presidente de la FIP, Gary Davidson, director de operaciones de 54 Group y los fundadores de la Hexagon Cup con Enrique Buenaventura a la cabeza. "Es una celebración de unidad. FIP nos va ayudar a hacer crecer el deporte, y Group 54 a hacer crecer el proyecto a nivel comercial y de producción. Estamos aquí para poder cumplir el sueño olímpico que todos perseguimos", ha afirmado Buenaventura. La inversión de 54 supone también el cierre de una ronda internacional de financiación para Hexagon Cup, respaldada por un diverso grupo de inversores globales.

La Hexagon World Series será el primer circuito oficial por equipos de la historia del pádel y será integrará en el calendario oficial de la FIP y tendrá varias pruebas anuales. Será un complemento al circuito de Premier Padel o el Cupra FIP Tour. Esta competición tendrá su propio ranking por equipos y con su puntuación independiente. Es decir, lo que ganen o pierdan en la Hexagon World Series no tendrá consecuencias en Premier Padel ya que, además, no todos los jugdores disputaran este nuevo circuito.

El formato será el mismo que hemos visto en la Hexagon Cup en Madrid, una competición por equipos y mixta. De momento solo hay una única fecha confirmada y es la de Madrid, entre el 28 de enero y 1 de febrero, pero tienen previsto anunciar más sedes en las próximas semanas y en "ciudades icónicas". Esta evolución representa una gran oportunidad para que Hexagon Cup quede plenamente integrado dentro de la pirámide federativa del pádel.

Recordamos el formato. Durante los cuatro primeros días de competición, cada equipo (capitaneado por una persona popular como Kün Agüero, Eva Longoria, Pierre Gasly o Andy Murray) disputará ocho partidos: tres masculinos, tres femeninos y dos Next Gen. Las victorias en las categorías masculina y femenina suman dos puntos, mientras que las victorias en Next Gen añaden un punto. Los dos equipos con más puntos pasarán a la final del domingo, que se jugará al mejor de tres partidos. Han confirmado que se mantendrá un reparto igual de premios entre hombres y mujeres.