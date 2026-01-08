Sorpresón en el ciclismo: Simon Yates se retira a los 33 años tras ganar el Giro

La noticia cayó como un jarro de agua fría en el pelotón internacional. De manera inesperada, apenas siete meses después de conquistar el Giro de Italia en Sestriere, Simon Yates ha anunciado su retirada del ciclismo profesional a los 33 años. El británico, último ganador del Giro y campeón de la Vuelta a España 2018, se despide de la competición cuando aún tenía un año de contrato con el Visma Lease a Bike, en plena pretemporada y sin que nadie lo presagiara.

Criado en los velódromos de Mánchester junto a su hermano gemelo Adam, Simon Yates construyó una carrera marcada por el talento en la montaña, la regularidad en las grandes vueltas y una resiliencia forjada tanto en los triunfos como en los golpes más duros. Su anuncio, realizado a través de un comunicado del equipo, sorprendió incluso a sus compañeros, con quienes preparaba la temporada 2026 en La Nucía junto a figuras como Jonas Vingegaard y Wout van Aert.

"No es una decisión tomada a la ligera"

"Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera", explicó Yates. El británico reconoció que llevaba tiempo reflexionando sobre su futuro y que ahora sentía que era el momento adecuado para alejarse del deporte. "El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria", afirmó, recordando un camino que comenzó en la pista y lo llevó a conquistar las carreras más importantes del calendario internacional.

En su último año como profesional, Yates cerró el círculo de su carrera con una de las victorias más simbólicas de su trayectoria: el Giro de Italia 2025. Aquel triunfo tuvo un componente casi redentor. En el Colle delle Finestre, el mismo puerto que en 2018 había sepultado sus opciones tras el ataque histórico de Chris Froome, Yates encontró esta vez su consagración definitiva. Aprovechó las dudas de sus rivales para volar hacia la maglia rosa y coronarse en Roma.

Un palmarés al alcance de muy pocos

El balance de su carrera es contundente. Ganador del Giro de Italia, de la Vuelta a España y de varias etapas en las tres grandes rondas, Simon Yates acumuló 36 victorias profesionales. Pero no solo eso, sino que a su palmarés se suman seis etapas en el Giro, tres en el Tour de Francia y dos en La Vuelta, además de la clasificación general de la Tirreno-Adriático y el maillot blanco de mejor joven del Tour en 2017.

La organización del Giro y la UCI no tardaron en rendirle homenaje. "Tu victoria en el Giro de Italia 2025 siempre formará parte de nuestra historia", publicó la carrera italiana, mientras que La Vuelta recordó su triunfo de 2018, cuando subió al podio de Madrid por delante de un joven Enric Mas.

A legend of the peloton waves goodbye! 👋 Simon Yates has announced his retirement from professional #RoadCycling with immediate effect. 🩷 @giroditalia 2025 🏆

❤️ @lavuelta 2018 🏆

💛 @LeTour stage wins 🥇

💫 Many other remarkable achievements! All the best for what’s next! pic.twitter.com/2bIpF3qcR9 — UCI (@UCI_cycling) January 7, 2026

Gratitud y orgullo en la despedida

En su mensaje de despedida, Yates se mostró agradecido con todos los que lo acompañaron a lo largo del camino. "Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y agradecido por las lecciones aprendidas", señaló, subrayando que los días difíciles y los reveses fueron tan importantes como las victorias. También tuvo palabras de reconocimiento para su equipo, sus compañeros y su familia, destacando la comprensión mostrada ante su decisión.

Desde el Visma Lease a Bike, el director Grischa Niermann lamentó su retirada. "Es una pena que Simon se retire ahora, especialmente después de ganar el Giro y una etapa en el Tour", señaló, destacando su condición de escalador excepcional y su capacidad para rendir cuando más importaba.

Una carrera de luces y sombras

La trayectoria de Yates no estuvo exenta de dificultades. En 2016, una sanción de cuatro meses por un positivo no intencionado de terbutalina supuso un duro golpe del que logró rehacerse. Esa capacidad para levantarse tras las caídas terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de su carrera.

Hace apenas unas semanas, el británico reflexionaba con serenidad sobre el futuro y el auge de nuevas generaciones. Nadie imaginaba que aquellas palabras serían las últimas como ciclista profesional. Alberto Contador resumió el sentir del pelotón: "Ha ganado todo lo que un corredor puede soñar. Quizá siente que ya no tiene nada más que demostrar".

Simon Yates se marcha sin estridencias, con la calma de quien sabe que su historia ya está escrita. El ciclista que cayó en el Finestre volvió para conquistar el Giro y, después, decidió bajarse de la bicicleta con orgullo y en paz.