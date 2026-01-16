La atleta María Pérez, premiada por la prensa deportiva madrileña

La marchadora María Pérez, bicampeona del mundo de marcha y elegida Mejor Atleta Mundial por World Athletics, recibirá el Premio de la APDM 2025 en la décima edición de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que tendrá lugar el próximo 26 de enero en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital de España.

Este galardón distingue un momento culminante de la carrera de María Pérez, campeona y subcampeona olímpica en París 2024 y que la sitúa como la mejor atleta española del presente y una de las mejores del mundo por la dimensión, continuidad y consistencia de sus logros al más alto nivel competitivo.

Entre los hitos que explican esa condición destaca el doble triunfo en el Campeonato del Mundo de Budapest, donde se proclamó campeona en 20 y 35 kilómetros marcha. A estos éxitos se suman las medallas de oro y plata en los Juegos Olímpicos de París, lo que convierte a la marchadora de Orce (Granada) en la mejor atleta española de la historia.