Ha pasado una ronda llena de espinas, de obstáculos muy serios. Se impuso con solvencia a Serbia y a Austria pero cedió ante el poderío de Alemania, más hecha que esta nueva generación española. Los de Jordi Ribera se metieron en la Main Round (segunda fase) de este Europeo de balonmano pero ahora se estrella de lleno con cuatro de las mejores selecciones de Europa. Noruega (este jueves), Dinamarca (sábado), Francia (lunes 26) y Portugal (miércoles 28). Sólo dos equipos estarán en las semifinales.

Ha estado bien la selección en términos generales. Hay solvencia en la portería con Sergey Hernández y Nacho Biosca. Hay buenas sensaciones en el pivote, tanto en Alex Dujshebaev como en Abel Serdio. Han llegado muy altos de moral Aleix Gómez, Ian Tarrafeta y Antonio Serradilla y entre todos han dibujado un panorama bastante alentador. Es verdad que lejos de la élite. Se notó el día de Alemania con desajustes constantes que nos costaron el triunfo.

Por eso a la selección no se le debe exigir una medalla (Jordi Ribera dixit antes del torneo) pero sí estar compitiendo con las mejores del continente. Así debe afrontar la segunda fase, muy cerca de Noruega y de Portugal pero aún lejos de Francia y Dinamarca. Los daneses, claros favoritos, ya han saboreado, de manera sorpresiva, la derrota (el otro día ante Portugal) y tienen que meter una marcha en la que quizá no habían pensado. Y Dinamarca herida es más selección aún.

España tiene además el handicap de entrar con cero puntos (como Noruega y los propios daneses) algo que perjudica sensiblemente en esta fase. Alemania, Portugal y Francia tienen dos puntos y juegan con ventaja en esta Main Round que se disputa en la misma sede, Herning, en la que se jugó la primera parte del torneo. "No nos podemos quedar en esta derrota, hay que ir a competir, somos campeones dos veces de este torneo y España no se rinde así por así" dijo el seleccionador Jordi Ribera tras perder ante Alemania este pasado lunes.

Es verdad que si algo no se le va a discutir a los Hispanos es el ansia por competir, por ser mejores día a día. Una cosa es tener bastante claro que los tiempos presentes no son tan buenos como hace unos años y otra distinta es claudicar. España no entiende de eso y se crece ante la adversidad. Lo hemos visto antes.