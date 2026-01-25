Gaetjhe arrasa a Pimblett: los planes de la UFC y de Topuria se van al traste

El T-Mobile Arena de Las Vegas ha sido escenario este sábado de una enorme batalla de artes marciales mixtas (MMA), en la que el veterano luchador estadoudiense Justin Gaethje, de 37 años, se ha impuesto al inglés Paddy Pimblett, de 31, dentro del combate estelar del UFC 324. Gaetjhe, conocido como The Highlight, tiene un doble premio: además de hacerse con el título interino de campeón mundial de la UFC en el peso ligero, será el rival del hispano-georgiano Ilia Topuria cuando éste regrese al octágono.

En principio, el combate entre Gaetjhe y Topuria se celebrará el próximo 14 de junio en la mismísima Casa Blanca y ante la presencia de Donald Trump. La victoria del norteamericano ha trastocado seriamente los planes de la UFC, pues tanto la mayor compañía de MMA del mundo como el propio Topuria confiaban en una victoria de Pimblett para que fuera el rival del Matador en el UFC 328 del mes de junio.

En cuanto a la pelea de Las Vegas, durante muchos minutos parecía imposible saber quién iba a ganar; eso sí, Gaethje, que ahora es dos veces campeón interino —el primero de la historia que logra este hito—, golpeaba más fuerte ante el encendido público que se dio cita en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Tanto es así que el luchador de Liverpool terminó convirtiendo su combate en algo así como un ejercicio de supervivencia. En realidad para Pimblett lo más doloroso ya no fue perder –que también–, sino ver cómo su deseado enfrentamiento contra Topuria saltaba por los aires.

Tras la victoria del veterano luchador de Arizona, El Matador cargó contra su archienemigo inglés y también aprovechó para avisar a The Highlight. "Pequeña salchicha, la única cosa que tenías que hacer era ganarle a un tipo de 38 años (en realidad son 37, pues los 38 los cumplirá Gaetjhe el próximo mes de noviembre). Acabas de perder el cheque más grande de tu vida. Ibas a ser millonario si ganabas", le replicó.

Little sausage, the only thing you had to do was beat a 38 year old guy. You just lost the biggest paycheck of your life. You were going to get rich if you won. Justin, all I can say is congratulations… and I’d like to tell you to get ready, but you’re screwed no matter what. — Ilia Topuria (@Topuriailia) January 25, 2026

También dejó el luchador nacido en Halle un mensaje para el norteamericano: "Justin, solo puedo decirte felicidades... y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido, pase lo que pase", escribió un Ilia Topuria que se ve plenamente convencido de que ganará a Gaethje en el UFC 328 en la Casa Blanca.