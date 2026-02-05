Carolina Marín se somete a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha

Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016 y tres veces campeona mundial, se ha tenido que someter a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha. Los plazos de recuperación después de haber pasado por quirófano se estiman en seis semanas, lo que permitirá "mantener sus objetivos deportivos".

La comunicación de la intervención realizada se produjo a través del equipo de prensa de la jugadora de bádminton: "En la mañana de hoy Carolina Marín se ha sometido a una intervención en su rodilla derecha donde se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla derecha", expresaron.

El encargado de llevar a cabo la operación ha sido el traumatólogo Manuel Leyes, una de las principales eminencias mundiales en cirugía deportiva, especialmente en el tratamiento del ligamento cruzado anterior, se prevé un periodo de seis semanas de recuperación.

Pensando en el Campeonato de Europa

"La decisión de llevar a cabo esta intervención nace como consecuencia de molestias que la jugadora venía arrastrando desde hace meses en su rodilla y que le impedían realizar su trabajo con normalidad", se explicó en el comunicado. "Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos. En las próximas semanas se actualizará la información sobre su estado", concluyó la nota de prensa.

El Campeonato de Europa en Huelva se presenta como un objetivo prioritario en la temporada y el pronóstico perfila que la onubense podría llegar con la preparación adecuada. El inicio del torneo será el 6 de abril, extendiéndose hasta el día 12. En lo que va de su carrera deportiva, Carolina Marín ha tenido que hacer frente a varias lesiones graves de ligamento cruzado, la última en los Juegos de Paris 2024, cuando estaba a punto de pasar a la final olímpica para luchar por el oro.