La Fundación Emilio Sánchez Vicario arranca 2026 con la mirada puesta en fortalecer la inclusión a través del deporte

La Fundación Emilio Sánchez Vicario comienza este 2026 con el objetivo de fortalecer y dar continuidad a sus iniciativas y programas de deporte adaptado que, desde hace más de 15 años, contribuyen a la promoción del desarrollo personal y la inclusión social de personas con discapacidad física e intelectual.

Desde su creación en 2010, la Fundación ha acompañado a miles de niños, jóvenes y adultos utilizando el deporte y la educación como herramientas de transformación. Con el propósito de seguir siendo un motor para avanzar en la inclusión social, continuará impulsando sus programas de tenis y pádel dirigidos a personas con discapacidad en Barcelona, Sevilla, Madrid y Toledo y la formación específica de técnicos y entrenadores, con el apoyo de las diversas entidades con las que colabora.

Según Emilio Sánchez Vicario, presidente de honor de la Fundación, "la inclusión se construye con continuidad, profesionales formados y alianzas que permitan sostener los proyectos en el tiempo". También considera que el deporte es "una herramienta esencial" para generar oportunidades reales para las personas con capacidades diversas.

Este arranque de año se apoya en un balance muy positivo de la actividad realizada durante el 2025. Uno de los grandes hitos del pasado año fue 13º Torneo Internacional Wheelchair, celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid, que registró récord de participación. A ello se suma el éxito logrado en sus actividades formativas, y es que la Fundación clausuró la temporada 2024-25 de sus cursos y actividades con más de 200 alumnos, según ha detallado la entidad.

"Ver el entusiasmo de todos los participantes en nuestras actividades nos confirma que el esfuerzo y la dedicación siempre tienen recompensa. Es un reconocimiento al compromiso de quienes forman parte de la Fundación que nos llena de energía y nos impulsa a seguir trabajando", concluye el extenista.

Los cursos de deporte adaptado de la Fundación están dirigidos a personas con discapacidad de todas las edades y constan de sesiones semanales enfocadas a fomentar la inclusión a través del deporte, mejorar la autonomía personal y promover el bienestar físico y emocional.