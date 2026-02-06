La polémica que nadie esperaba volvió a saltar, nunca mejor dicho -ahora lo entenderán- esta semana en los Juegos Olímpicos de Invierno que empezaron este miércoles y cuya ceremonia de inauguración se dará este viernes: el llamado "Penisgate" en el salto de esquí sigue dando coletazos a pocos días del arranque la competición en Milán-Cortina.

Todo empezó en enero, cuando el diario alemán Bild soltó la bomba: varios saltadores habían sido descalificados del Torneo de los Cuatro Trampolines por llevar monos de una talla más grande de la permitida. La FIS no dudó en sancionar, pero todos hablaban del motivo que supuestamente había detrás: algunos saltadores se habrían pinchado ácido hialurónico en el pene para inflar la zona genital unos milímetros (o centímetros, según la ambición de cada uno), pasar el escáner 3D con una medida mayor y así colarse con un traje más amplio que les diera ese extra de "efecto vela" en el vuelo y ganar distancia en el vuelo. De esta forma, lograban más opciones de ganar y justificaban un traje más holgado que funciona como paracaídas.

Vamos a explicar cómo se toman las medidas en el salto de esquí. A diferencia del salto de longitud, en atletismo, no se toma como referencia el lugar donde se plantan los skies, el método de medición se basa en un escáner 3D que toma la distancia desde el punto más bajo de la entrepierna del competidor hasta el suelo. Si tienes una entrepierna más grande, se te permite tener un mono más grande y eso se traducen en metros volados. Un par de centímetros de tela sobrante pueden sumar hasta un 5 % más de distancia en el salto —según The Times, eso son unos 5,8 metros de ventaja—. En un deporte donde cada centímetro cuenta, la tentación está ahí...

🇮🇹 | La Agencia Mundial Antidopaje está investigando si los saltadores de esquí olímpicos se inyectan ácido hialurónico en los dedos para obtener una ventaja competitiva Todo esto a raíz de que el periódico alemán Bild informara sobre la extraña acusación.pic.twitter.com/pEoKCOWkVq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 6, 2026

La prensa británica ha resucitado el nombre de "Penisgate" y la duda es si de verdad hay quien se somete a estos "aumentos express" antes de las mediciones oficiales. ¿Qué dice la ciencia? el ácido hialurónico engrosa, sí; pero alarga, no tanto. Lo que hace es añadir un "relleno" visible, sobre todo en flácido. El Dr. Kamran Karim lo resumió sin rodeos en Bild: "Se puede conseguir un engrosamiento temporal y visual, pero alargamiento real con inyecciones, imposible. Además, no está indicado médicamente y trae riesgos". O sea, por ganar metros en el trampolín te puedes jugar problemas serios. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está con la antena puesta. Su director general, Olivier Niggli, aseguró: "No conocemos los detalles técnicos del salto de esquí, pero si aparece algo que pueda considerarse dopaje o ventaja indebida, lo investigaremos". Aunque, de momento, el ácido hialurónico no figura en la lista de sustancias prohibidas, al menos no por mejorar el rendimiento deportivo. Desde la Federación Internacional de Esquí, su director de comunicaciones Bruno Sassi fue tajante: "Jamás ha habido ni indicio ni prueba de que ningún atleta haya usado inyecciones de ácido hialurónico para sacar ventaja competitiva". Y añadieron que, de cara a estos Juegos, ya están ajustando el protocolo de medición para que nadie pueda "crecer".

El ácido en el pene y qué efectos secundarios puede tener

No es la primera vez que el salto de esquí huele la trampa textil. El año pasado los noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang cayeron sancionados tres meses después de comprobarse que el equipo nacional había colocado hilo reforzado en los monos para ganar rigidez y aerodinámica. Las chicas saltarán el sábado sin lugar a la duda, mientras que chicos lo harán el lunes con el gran interrogante olímpico de si hay dopaje a través del pene.

Estudios y clínicas aseguran que los efectos del ácido hialurónico tiene un efecto de entre uno y dos años y, sobre todo, aumenta el grosor, hasta los 3 centímetros, aunque va disminuyendo gradualmente hasta volver a su tamaño original.

Este cambio, nunca antes visto para una competición deportiva, puede tener efectos secundarios como hinchazón, enrojecimiento, dolor o mayor sensibilidad, la aparición de nódulos bajo la piel, asimetrías y en el peor de los casos, puede haber una infección o necrosis.