Ridículo norteamericano: siguen llamándose campeones del mundo por ganar la Super Bowl

Estados Unidos y su manía de autoproclamarse campeones del mundo en competiciones que... solo se juegan en Estados Unidos. Ha vuelto a pasar. Los Seahawks ganaron la Super Bowl a los Patriots y se catalogaron como campeones del mundo.

En el vestuario de los Seahawks lo celebraron así:

"You guys are World Champions!" pic.twitter.com/4rq875zDdM — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 10, 2026

Este tema ha sido noticia varias veces incluyendo declaraciones de deportistas norteamericanos que no entienden por qué en deportes como la NFL, la NHL o la NBA se llaman campeones del mundo cuando literalmente no lo son.

Este fue el momento más famoso cuando Noah Lyles se reía de ello:

"World Champions of What?", dijo Noah Lyles. Y si, ahora él es el World Champion en los 100 metros de Atletismo. Así, si. pic.twitter.com/LjtprDDjAt — LateralWeb (@WebLateral) August 4, 2024

"¿Sabes lo que más me duele? Tengo que ver las finales de la NBA y llaman 'campeón del mundo' al que gana. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpretéis. Amo mi país, pero no somos el mundo. Esto sí es el mundo. Aquí tenemos a casi todos los países peleando, llevando las banderas. No hay banderas en la NBA", reflexionaba el atleta Noah Lyles hace años.