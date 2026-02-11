El hipnótico lanzamiento maradoniano del Curling... que terminó en maracanazo

El curling es un deporte del que todos hemos oído hablar en alguna ocasión pero del que no tenemos mucha idea la mayoría. En los Juegos Olímpicos de Invierno siempre es uno de los grandes protagonistas.

Pero, lo primero ¿Qué es el curling?

Es un deporte que consiste en lanzar ocho piedras de alrededor de 20 kilos por una superficie de hielo, un pasillo de 4,75 metros de ancho, hacia unos círculos concéntricos situados a 45,5 metros, a modo de diana, que se denomina casa o tee. Cada equipo lanza ocho piedras por ronda, dos por componente.

¿Cómo se juega?

Un equipo de curling estándar consta de cuatro jugadores que lanzan dos piedras cada uno en un orden específico, combinando habilidades de lanzamiento con el barrido. Los roles principales son: Lead (líder, 1ª y 2ª piedra), Second (segunda, 3ª y 4ª), Third o Vice-skip (tercera, 5ª y 6ª) y Skip (capitán, 7ª y 8ª), cada uno especializado en guardias, tomas o barrido para controlar la estrategia y posición en la casa.

Lead (Líder): Lanza las dos primeras piedras, especializado en colocar "guardias" (piedras defensivas) y es un barrendero clave para las siguientes seis piedras.

Second (Segundo): Lanza la tercera y cuarta piedra, a menudo enfocado en realizar "takeouts" (sacar piedras rivales) y barrer las primeras piedras.

Third / Vice-skip (Tercero): Lanza la quinta y sexta piedra, además de ser el asistente del capitán en la estrategia (vice-skip). Suele preparar los tiros finales y barrer.

Skip (Capitán): Dirige la estrategia del equipo desde el otro extremo de la pista, indicando dónde lanzar y cuándo barrer. Lanza las últimas dos piedras (las más decisivas).

Quinto jugador (Reserva): En torneos, a menudo se incluye un suplente que puede sustituir a cualquier jugador, generalmente en caso de lesión.

En el barrido, el lead y el second suelen barrer las piedras de sus compañeros, mientras que el Third y el Skip se concentran más en dirigir y evaluar la estrategia, aunque todos colaboran en el barrido según la situación.

En esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno que se está celebrando en Milán-Cortina hemos asistido a uno de los grandes lanzamientos y barridos de este deporte. Lo que vendría a ser un golazo con pared incluida en el que te regateas a medio equipo. Una especie de gol maradoniano -el tanto que marcó ante Inglaterra en el Mundial- o el que marcó Messi frente al Getafe.

Lo protagonizaron la pareja italiana formada por Stefania Constantini y Amos Mosaner en el último partido de la fase de grupos ante Estados Unidos.

Un lanzamiento de cuatro puntos que le dio el triunfo por 7-6. Pasaron a semifinales como segundos y el rival sería... la propia Estados Unidos. El objetivo de evitar a la gran favorita -junto a la propia Italia que ya había ganado la medalla de Oro en los anteriores Juegos en 2022- Gran Bretaña estaba cumplido. Pero en semifinales, y en el último lanzamiento, Estados Unidos se cobró su particular venganza, servida en plato frío.

En el último lanzamiento la dupla americana le dio la vuelta al marcador y ganó el partido por 8-9.

‼️ QUÉ FINAL. 🇺🇸 ¡Estados Unidos se planta en la final del dobles mixto de curling en el último lanzamiento! 🥌 Partido igualadísimo que se lleva la pareja norteamericana en un desenlace apasionante. #JJOOInviernoRTVE #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/S43RwNVQzl — Teledeporte (@teledeporte) February 9, 2026

La desesperación de los actuales campeones del mundo tras ver cómo se quedaban a las puertas de la gran final en su propia casa fue terrible. El lanzamiento maradoniano terminó en tremendo batacazo como el mítico maracanazo.

Al menos se desquitaron ganando el bronce por 5-3 ante Gran Bretaña, la selección a la que habían querido evitar a toda costa en semifinales y que perdió ante Suecia que terminó alzándose con la medalla de oro al ganar en la gran final a Estados Unidos por 6-5.

Widzę, że Polacy poznali rodzeństwo Wranå 😁🇸🇪No to jeszcze raz, ostatni złoty kamień 🥇🇸🇪

Na trybunach, rodzice i chłopak Isabelli. W niedzielę Szwecja przegrała z USA, ale dzięki wygranej Norwegów, dostali się do półfinału i dzisiaj odebrali zwycięstwo 🥇🇸🇪 pic.twitter.com/j7iKpTtzp5 — 🇸🇪 Marcin 🇵🇱 (@MarcinPLSE) February 10, 2026

El curling, en la categoría de dobles mixtos, ha dejado su sello en estos Juegos Olímpicos de Invierno.