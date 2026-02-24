"Si los futbolistas saliesen del armario, no solo veríamos mal el insulto racista"

Gianluca Prestiani no podrá disputar el encuentro de este miércoles ante el Real Madrid. Así lo ha decidido la UEFA. Una medida controvertida que ha sido analizada en Fútbol esRadio, programa que dirige y presenta Sergio Valentín y que hoy tuvo como comentaristas a Juanma Rodríguez, Luis Colom y David Vinuesa.

"No comparto la decisión. Se crea un precedente mediático peligroso. Si ahora los jugadores van a tomarse muy en serio estas cosas, me parece muy bien, pero cuando alguien diga la palabra que empieza por MA (maricón), ¿también lo van a poder decir?", exponía David Vinuesa. Y es que no es el primer tertuliano que iguala otros insultos a los racistas. Sergio Valentín compartió una reflexión en este sentido: "Si mañana los futbolistas que fueran homosexuales quisieran salir todos del armario, ya te digo que el maricón lo veíamos con otros ojos".

Juanma Rodríguez estaba contento porque cree en Vinicius y está convencido de que le llamó mono, pero también reconocía que "si esto se lo hacen a un jugador del Madrid, probablemente hoy yo no estaría contento. Porque es que las cosas no hay que creerlas. Hay que demostrarlas".

El Real Madrid juega mañana tras perder en Pamplona en Liga. Un encuentro que dejó dudas sobre el estado de Mbappé. Arbeloa ha afirmado en rueda de prensa que el delantero sabe cómo y por dónde tiene que moverse: "una respuesta de manual", añadió David Vinuesa, en la línea del resto. "Pues no sé si Kylian sabe o no sabe moverse, pero significativamente el otro día contra Osasuna en Pamplona no lo hizo bien", aclaró Juanma que también compartió sus sensaciones: había ocasiones en el partido en el que Mbappé estaba marcando a Vinicius y de hecho el gol del Real Madrid viene porque hay un jugador, en este caso Vinicius, que se decide a ocupar ese espacio que tendría que ocupar un nueve. Es que sigo viendo que a veces el equipo adolece de problemas similares a los que tenía con Xavi Alonso o en su día con Carlo Ancelotti".

Sergio Valentín, al igual que David Vinuesa, piensan que el Real Madrid necesita a un entrenador que sí ordene y dirija a los futbolistas: "Sí que considero que para ser delantero-centro hace falta alguien que le diga oye, pues mira, la jugada va por aquí, tú tienes que hacer este movimiento, aquí... No solo con Mbappé, a lo mejor Mbappé sale, el resto de futbolistas tienen que entrar en el área... No es jugar y ya está", comentaron.

En el Fútbol esRadio de este martes también se comentó la destitución de Jagoba Arrasate como entrenador del Mallorca y los encuentros de la Champions League de hoy, entre ellos el Atlético de Madrid – Brujas.