La 15K MetLife, Madrid Marcha y la Carrera Guardia Real, entre las pruebas autorizadas por el Ayuntamiento para 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles el calendario de carreras de interés deportivo para 2026, en el que limita a 19 el número de pruebas que podrán discurrir por el eje central del Paseo de La Castellana. Esta decisión, anunciada por la Concejalía de Deportes, busca compatibilizar la celebración de eventos multitudinarios con la movilidad urbana y la convivencia vecinal en el centro de la capital.

Para ser incluidas en este selecto grupo, las competiciones deportivas debían cumplir un nuevo criterio: haber registrado al menos 5.000 inscripciones en su última edición. Esta exigencia técnica se suma a otros parámetros organizativos para garantizar la calidad, sostenibilidad y relevancia de las pruebas que atraviesen áreas sensibles de movilidad.

Del total de 36 solicitudes presentadas por organizadores para que sus carreras transcurrieran por el corazón de Madrid, finalmente 19 han sido autorizadas tras aplicar los criterios establecidos. Las restantes 17 pruebas recibidas deberán modificar sus itinerarios o buscar recorridos alternativos fuera del eje de La Castellana.

Entre las pruebas incluidas en el calendario oficial de 2026 figurán algunas de las más populares y consolidadas del panorama deportivo madrileño. Entre ellas destacan la 15K MetLife Madrid Activa, una carrera de referencia del calendario urbano que este año (8 de marzo) espera reunir a miles de corredores y cuyo trazado está homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA); el Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom y la Carrera Popular Guardia Real.

También figura entre las autorizadas el GPI Madrid Marcha Silbö Telecom (31 de mayo), una de las citas más reconocidas de la marcha atlética a nivel internacional que habitualemente congrega a atletas de alto nivel de todo mundo.

Otra de las pruebas que han obtenido luz verde es la Carrera Popular Guardia Real (7 de junio), que combina el carácter participativo con un componente institucional y tradicional en las celebraciones deportivas madrileñas.

Además de estas, el calendario incluye competiciones de diferentes formatos corriendo desde medias maratones hasta duatlones y carreras solidarias. Entre las pruebas autorizadas están también el Movistar Madrid Medio Maratón, la Carrera de la Mujer, la Madrid Vintage Run by TotalEnergies, el Duatlón Villa de Madrid y la San Silvestre Vallecana, entre otras.

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, explicó que esta regulación pretende ordenar la celebración de eventos deportivos de gran participación, dando prioridad a aquellos con trayectoria, volumen de inscritos y arraigo social, equilibrando así la promoción de hábitos deportivos saludables con el uso del espacio público y la vida diaria de la ciudad.

Para las pruebas que no han cumplido con el requisito de inscripciones o no han sido seleccionadas, el Ayuntamiento adelantó que se están estudiando alternativas de recorrido que les permitan adaptarse a otros itinerarios fuera de las vías con mayor impacto en el centro urbano. La institución municipal ha mantenido reuniones con los organizadores para analizar distintas opciones con el fin de facilitar la celebración de todas las actividades deportivas previstas para 2026.

Con esta decisión, Madrid pretende seguir siendo un referente nacional en carreras populares y eventos deportivos urbanos, promoviendo la participación ciudadana y el deporte de base, pero también garantizando que la convivencia, la seguridad y la fluidez de la ciudad no se vean comprometidas por la concentración de eventos en zonas neurálgicas.