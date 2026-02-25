Valencia acoge la Copa del Rey de voleibol con el reto de "llenar La Fonteta" y dar "el mejor espectáculo"

La ciudad de Valencia acogerá desde este jueves y hasta el domingo la 51ª edición de la Copa de SM el Rey de Voleibol, una cita en la que el Pabellón Fuente de San Luis, La Fonteta, se espera "llenar para ofrecer el mejor espectáculo" y donde CV Guaguas, Pamesa Voleibol Teruel, Grupo Herce Soria, Conqueridor Valencia, Conectabalear CV Manacor, Cisneros La Laguna, CV Melilla y UC3M Voleibol Leganés lucharán por el título.

Esta edición de la Copa del Rey representa un punto de inflexión estratégico para el voleibol español. El presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, subrayó la dimensión del evento y su proyección de futuro. "Valencia es una plaza imposible de evitar por lo que representa. Es un 'hub' deportivo de primer nivel y el voleibol tenía que estar aquí. El reto es llenar La Fonteta y ofrecer el mejor espectáculo, pero sobre todo que esta competición crezca año a año", señaló.

El dirigente insistió en que el avance del voleibol español pasa por una acción coordinada gracias al trabajo "impagable y que debe visibilizarse" de los clubes. "Federación y clubes tenemos que convertirnos en los grandes prescriptores del voleibol en nuestro país. Queda mucho por hacer y mucho que aprender de referentes como Italia o Polonia, pero ese salto solo será posible desde el trabajo en equipo", apuntó.

Esa visión compartida encuentra respaldo en las instituciones valencianas. La concejala de Deportes, Rocío Gil, destacó la importancia de que la localidad acoja este "importante acontecimiento para la ciudad y para el voleibol nacional", mientras que el director general de Deporte de la Comunitat Valenciana, Luis Cervera, puso el acento en el valor estratégico de la cita.

Como exjugador y conocedor del potencial de este deporte, Cervera considera que la Copa supone "un gran paso adelante y una oportunidad para consolidar el posicionamiento de Valencia como sede de grandes eventos deportivos". En este sentido, la implicación de la Diputación y de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana completa un respaldo institucional decisivo para la proyección del torneo.

La organización prevé la asistencia global de casi 10.000 espectadores -el aforo para la final del domingo es de más de 7.000-, con una destacada presencia de aficionados desplazados desde Canarias, Baleares, Castilla y León, Aragón, Madrid, Melilla y Tenerife.

Precisamente para favorecer esa movilidad y facilitar que las ocho aficiones conviertan la cita en un auténtico punto de encuentro nacional, se ha apostado por una política de precios populares. El abono para toda la competición parte desde 45 euros y se han diseñado packs combinados de entrada más hotel desde 88 euros por persona, una fórmula pensada para incentivar el desplazamiento y prolongar la estancia en la ciudad.

Se estima que unos 2.500 visitantes pernoctarán en Valencia durante una media de dos o tres noches, con un gasto aproximado de 150 euros diarios en alojamiento, restauración, transporte y ocio. Mientras que el impacto económico directo superaría el 1,1 millón de euros, una cifra conservadora que podría situarse entre 1,2 y 1,5 millones si se amplía el cálculo al conjunto de los días de estancia y al consumo indirecto asociado al evento.

"La Copa del Rey 2026 nace, por tanto, como algo más que un torneo del KO. Es una plataforma de visibilidad para los clubes, un escaparate para el talento nacional y un banco de pruebas para la consolidación estructural del voleibol español. España cuenta con materia prima deportiva, pero necesita más dotación presupuestaria, mayor proyección mediática y una cultura de evento que fidelice a la afición", expresó la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) en la nota de presa.

"Durante cuatro días, La Fonteta será el epicentro del voleibol español. El desafío es que ese impulso no se agote con la entrega del trofeo, sino que marque el inicio de una etapa de consolidación real. Valencia ofrece el escenario. El voleibol español tiene ahora la oportunidad de convertir la Copa en un auténtico punto de inflexión", concluyó el comunicado.

Cartel de la Copa del Rey de voleibol en Valencia.

En cuanto al torneo, el CV Guaguas, campeón de las dos últimas ediciones y líder de la Superliga, comenzará ante el Pamesa Teruel, actual quinto clasificado, la defensa de su título, mientras que el Grupo Herce Soria Voleibol, segundo clasificado, jugará ante el Cisneros La Laguna.

El ganador del CV Guaguas-Pamesa Teruel se enfrentará al de la que medirá al Conectabalear Manacor, subcampeón el año pasado, y el UC3M Voleibol Leganés, mientras que el ganador del Grupo Herce Soria Voleibol-Cisneros La Laguna lo hará ante el vencedor del CV Melilla y el Conqueridor Valencia. Los cuartos de final serán el jueves 26 y el viernes 27, las semifinales, el sábado 28 y la final el domingo 1 de marzo.