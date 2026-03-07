Plata histórica de Audrey Pascual

La española Audrey Pascual conquistó este sábado la medalla de plata en el descenso en categoría sentada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, estrenando el medallero español y rompiendo una sequía de ocho años.

¡Qué pena! Audrey Pascual se ha quedado a nada del oro en #MilanoCortinaOlympics2026 , pero la plata la tiene en el bolsillo 🎿Así ha sido su descenso 📺EN DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/hmTYunflxe — Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2026

Pascual hizo efectivo su cartel de favorita para subir al podio y cubrió el descenso con un tiempo de 1:25.84, solo cinco centésimas por detrás de la alemana Anna-Lena Forster (1:25.79), oro y gran dominadora del circuito alpino internacional los últimos años.

Bronce fue la china Sitong Liu, que acabó el recorrido con una marca de 1:31.27, muy por detrás de Pascual y Forster, las dos mejores de la prueba.

La abanderada española, primera baza de la delegación del país Milán Cortina 2026, cita en la que competirá en otras cuatro disciplinas de esquí, acabó con una sequía de ocho años sin medalla paralímpica en la nieve para el Comité Paralímpico Español (CPE).

La última fue en Pyeongchang 2018, pues no hubo podio en Pekín 2022. Es, además, la presea número 44 de la historia española en cita invernal, que coincide con el 50.º aniversario de la competición.

Pascual —Madrid, 2004—, de 21 años, nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

La joven deportista probó el esquí por primera vez a los once años en La Pinilla. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollara una carrera sobre los esquíes.

En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.

Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor —Eslovenia— de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon, y en la Copa del Mundo, en la que ha subido más de una decena de veces en esta excelente temporada.