Durísima caída de Juan Ayuso: abandona la París-Niza cuando iba líder

Mazazo para Juan Ayuso en la París-Niza. El corredor alicantino del Lidl-Trek ha tenido que abandonar la carrera en el transcurso de la cuarta etapa, de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, al verse involucrado en una fuerte caída a menos de 50 kilómetros, en una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se ha hecho con la victoria parcial y el liderato que hasta entonces ostentaba el español.

La imagen de Juan Ayuso retorciéndose de dolor en el suelo tras verse involucrado en una dura caída.#ParisNice pic.twitter.com/LiSyGI5nvl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 11, 2026

Ayuso se fue al suelo a falta de 47 kilómetros en una caída múltiple en el primer grupo en la que se vieron afectados también Iván Romeo (Movistar Team) y Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG). El de Jávea se volvió a subir a la bicicleta en un intento de seguir en la carrera, pero poco después se tuvo que retirar con claros signos de dolor: incluso acabó tirado en el suelo esperando al coche de su equipo en una imagen absolutamente desoladora. La escuadra estadounidense confirmó en sus redes sociales el abandono, sin dar más detalles de sus posibles lesiones.

A crash in the first group unfortunately involving Juan Ayuso 😩 We will provide an official update when we know more. #ParisNice — Lidl-Trek (@LidlTrek) March 11, 2026

Y en ese momento de descontrol aprovechó Vingegaard para marcharse con Daniel Felipe Martínez y los hermanos Tim y Mick van Dijke, todos ellos del Red Bull-BORA-hansgrohe. Pero el doble ganador del Tour de Francia tenía entre ceja y ceja la etapa y atacó en el último puerto para entrar en línea de meta en solitario, confirmando su candidatura a hacerse con la victoria final en la París-Niza el próximo domingo.