El espectacular salto de Duplantis que bate récords y vale 88.000 euros

Sumando más récords a su carrera deportiva. Armand Duplantis es una máquina de batir sus propios récords. El sueco estableció el récord del mundo de salto de pértiga en 6,31 metros en el evento celebrado en el IFU de la ciudad sueca de Upsala. Lo hizo, además, en la reunión que lleva su nombre: Mondo Classic.

Con esta marca, superó en un centímetro su propia plusmarca conseguida el 15 de septiembre de 2025 en el Campeonato del Mundo al aire libre que tuvo lugar en Tokio. La prueba comenzó con 5,50 y Duplantis realizó su primer salto de 5,65 y lo superó a la primera. Posteriormente, superó las marcas de 5,9 y 6,08, quedándose como líder absoluto hasta solicitar esos 6,31.

WORLD RECORD!!!!!!! 👏👏👏 Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 improve his pole vault world record to 6.31m in front of a home crowd in Uppsala. 🎥 Mondo Classic (IG) pic.twitter.com/wgIccRG7uF — Owen (@_OwenM_) March 12, 2026

Para completar el podio, el noruego Sondre Guttormsen elevó su salto hasta los 6 metros y el estadounidense Zachery Bradford se quedó por debajo de esa marca, en 5,9 metros. Como recompensa por batir el récord del mundo, el sueco percibe 100.000 dólares –unos 88.000 euros–. Este premio es igual con independencia de por cuánto se supere la marca.

¿Sin techo de cristal?

El decimoquinto récord de Duplantis se produce a una semana de los Mundiales de Pista Cubierta de Torun (Polonia), lugar donde logró su primera plusmarca. De ello hace seis años: fue en febrero de 2020 y el registro se situó en 6,17 metros, 14 centímetros por debajo de la actualidad.

A sus 26 años, parece no tener límites y en los próximos Mundiales de Pista Cubierta Armand Duplantis perseguirá su cuarto título de campeón del mundo bajo techo. Asimismo, el doble campeón olímpico podrá seguir superando sus propias barreras de altura establecidas de campeonato en campeonato.