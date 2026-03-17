Victoria épica de David Cantero en la Copa del Mundo de Triatlón Lanzarote 2026

Costa Teguise acogió el pasado sábado la primera cita internacional del calendario 2026 de World Triathlon, con la prueba inaugural de la Copa del Mundo, y que ha deparado un espectáculo deportivo de primerísimo nivel con victorias para la alemana Nina Eim y para el español David Cantero que se consolida con esta actuación como el gran referente de la TriArmada para esta temporada.

La aragonesa Marta Pintanel, cuarta, fue la primera española en categoría femenina, mientras que Izan Edo, segundo triatleta nacional en categoría masculina, fue una de las sorpresas más positivas de la jornada.

Esta Copa del Mundo ha reunido a unos 120 triatletas de élite de hasta 30 nacionalidades que han luchado por la victoria y por los primeros puntos del ranking internacional, y supone el inicio de la carrera olímpica para Los Ángeles. Además, 300 triatletas de grupos de edad y de categorías de promoción se han sumado a la cita en el triatlón popular previo de esta mañana.

La prueba femenina arrancó con los 750 metros de natación en la espectacular playa de Las Cucharas con la francesa Candice Denizot liderando la prueba, aunque la española Ana Carballo fue la primera mujer en salir al asfalto con su bicicleta tras la primera transición. En la primera de las tres vueltas se conformaron dos grandes pelotones separados por menos de un minuto y que contaba con todas las grandes favoritas, con las británicas Evans y Taylor-Brown tirando del grupo que lideraba la prueba y que incluía a las españolas Marta Pintanel, Miriam Casillas o Cecilia Santamaría entre otras 18 mujeres. Tras la segunda vuelta, el primer grupo fue perdiendo integrantes, y sólo Casillas y Pintanel aguantaron el ritmo impuesto por británicas y alemanas. Tras los más de 20 kilómetros del segmento ciclista, Marta Pintanel fue la primera en bajarse de la bicicleta, seguida por Evans y Miriam Casillas.

La alemana Nina Eim marcó un ritmo muy fuerte en la primera de las dos vueltas de la carrera a pie para seleccionar a las cuatro mujeres que pelearían por la victoria hasta el final, con Pintanel, Taylor-Brown y su compatriota Lindemann persiguiéndola. En la segunda vuelta, la medallista olímpica y campeona del mundo Georgia Taylor-Brown lanzó un fuerte ataque para intentar evitar el sprint final de Eim, pero la alemana impuso su fortaleza para cruzar la meta como ganadora. Lindemann fue finalmente tercera y Pintanel, cuarta, a 20 segundos de la vencedora. Casillas fue la segunda española, octava de la general. Noelia Juan, tercera de la "TriArmada" terminó en el puesto 12 tras una gran remontada en la carrera a pie.

"Estoy muy feliz. La natación fue un poco caótica y con muchos nervios, la bici se nos hizo un poco dura por el viento, aunque me encontré muy fuerte y controlando la prueba. Ya en el segmento a pie tuve fuerza para apretar en la segunda vuelta tras el ataque en la subida de Taylor-Brown e intenté mantener un ritmo alto hasta meta", afirmó la alemana Nina Eim tras esta prestigiosa victoria.

Espectacular triunfo de David Cantero

En categoría masculina el francés Igor Dupuis y el leonés Kevin Tarek Viñuela lideraron la prueba masculina tras el primer segmento de natación, mientras que el español David Cantero (campeón del mundo sub 23 en 2024) se subió a la bicicleta en novena posición, aunque tendría que cumplir una sanción de 10 segundos en el penalty box en la segunda transición. Serrat, Prieto, Basanta o Sánchez Mantecón también se colaron en el grupo de los líderes. En los primeros metros del recorrido ciclista se formó un pelotón muy nutrido de triatletas a pesar de algunos intentos de fuga de varios competidores, controlados con mano de hierro por todo un campeón del mundo como el francés Dorian Coninx que impedía cualquier aventura en solitario.

El belga Basslé fue el primer triatleta en salir de la segunda transición con los españoles Roberto Sánchez Mantecón y Pelayo González que rápidamente tomaron el liderato en la carrera a pie. Antes del primer kilómetro David Cantero se colocaba primero intentando abrir hueco suficiente para cumplir la sanción de 10 segundos que tenía pendiente. Antes del final de la primera vuelta el alemán Tim Hellwig y Cantero abrían hueco al resto del pelotón. Cantero decidió pararse al final de la primera vuelta para cumplir su sanción.

Hellwig en ese momento se encontró con una ventaja de unos seis segundos frente al triatleta de Aldaya, para afrontar los últimos 2,5 kilómetros hasta la meta. El español, con una veteranía impropia de su edad, supo mantener los nervios bajo control y fue recortando metros al alemán de manera progresiva para ganar al sprint en un final de infarto parando el crono en 54:45 y cruzar la meta como campeón de la Copa del Mundo de Lanzarote – Teguise. El marroquí Jawad Abdelmoula protagonizó una gran remontada en el último segmento a pie y pudo completar el podio en una carrera muy táctica y emocionante. Izan Edo (séptimo) y Roberto Sánchez Mantecón (octavo) fueron segundo y tercer español en meta, respectivamente. El gallego Antonio Serrat, undécimo, y Pelayo González en el puesto 13, completaron el top-5 de los triatletas nacionales.

"La carrera fue muy loca y, lamentablemente, me pusieron una penalización en la primera transición al montarme en la bici que me obligaba a sufrir muchísimo. Me concentré en lograr algo de ventaja para no perder la cabeza de carrera tras el parón de 10 segundos. Es una manera increíble de arrancar la temporada, y más aquí en casa. El sprint final ha sido de infarto, ataqué y pensé que no me quedaba nada más, pero en la recta de meta sentí que no podía fallar delante de nuestro público y pude sacar fuerzas de donde no tenía para adelantar de nuevo a Tim", indicó David Cantero.

La competición se ha organizado con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Teguise y las Federaciones Española y Canaria de Triatlón, y cuenta con Suzuki Ibérica como patrocinador oficial, el motor del triatlón.

Clasificaciones

Hombres

1. David Cantero (ESP) 54:45

2. Tim Hellwig (ALE) 54:48

3. Jawad Abdelmoula (MAR) 55:01

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8. Izan Edo (ESP) 55:06

9. Roberto Sánchez (ESP) 55:07

11. Antonio Serrat (ESP) 55:10

13. Pelayo González (ESP) 55:20

Mujeres

1. Nina Eim (ALE) 1:02:14

2. Georgia Taylor-Brown (GBR) 1:02:19

3. Laura Lindemann (ALE) 1:02:22

4. Marta Pintanel Raymundo (ESP) 01:02:34

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8. Miriam Casillas García (ESP) 1:02:55

12. Noelia Juan Pastor (ESP) 1:03:29

18. Marina Muñoz Hernando (ESP) 1:03:45

22. Ana Carballo Gómez (ESP) 1:03:58